Militantes libertarios denunciaron agresiones en Junín por parte de un grupo kirchnerista

Tras el ataque, señalaron que hay varios militantes que tuvieron que recibir cuidados hospitalarios, entre ellos, un "chico de 16 años" a quien "le empezaron a pegar".

Aron Laime remarcó que durante la agresión "eran cuatro contra uno" y relató los golpes que recibió: "Siento un golpe de la nada en la frente. Cuando fui al hospital me dijeron que había sido (golpeado) con un objeto contundente, se me desvaneció la vista".

Jorge Fernández añadió que los atacantes propinaron "piñas" y "patadas en el piso". Sorbe el motivo de la agresión, manifestó que se trata de una actitud de "desesperación" por parte de ese grupo porque, dijo, saben "que no vuelven más".

"No es el hecho que son agresivos, si no pensás como ellos buscan matarse", cuestionó Aron Laime.