En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Agresión
Junín
EXCLUSIVO

Militantes libertarios denunciaron agresiones en Junín por parte de un grupo kirchnerista

Dos jóvenes de La Libertad Avanza aseguraron haber sido atacados por un grupo identificado como peronista en la previa del acto de Javier Milei en Junín. El presidente abrió su discurso con un mensaje de solidaridad y denunció a “las hordas kirchneristas”.

Militantes libertarios denunciaron agresiones en Junín por parte de un grupo kirchnerista
Leé también Escándalo de las escuchas: en la Rosada dicen que Milei no va a hablar del tema "porque no tiene nada que ver"
Javier Milei doblemente indignado con su ex amigo Spagnuolo, decidió no hablar de las supuestas irregularidades en ANDIS.Son todas mentiras, dicen en su entorno. Foto: Archivo.

El mandatario abrió, incluso, su discurso con una mención a estos hechos: "Antes que nada quiero expresar mi solidaridad con nuestros militantes que fueron agredidos brutalmente por las hordas kirchneristas en este lugar", arrancó el presidente su discurso pasadas las 20 y prometió que se "acabaron las patotas k, 'Kirchnerismo Nunca Más'".

Por su parte, en diálogo con A24.com, Jorge Fernández rechazó: "Es una masacre lo que quisieron hacer, esta gente vino a golpear a chicos, porque el grupo era de chicos entre 20 y 25 años. Gente que no tiene nada bueno" y remarcó que los agresores estaban identificados como "una agrupación que decía kirchnerista" y estaba "cantando la marcha peronista".

Embed

"Nosotros estábamos yendo al acto, nos empiezan a gritar cosas. Se nos acerca una persona, que estaba todo encapuchado y nos grita 'Mirá que ya lo vamos a agarrar'", complementó Aron Laime y agregó que "cuando nos estamos retirando del lugar volvieron corriendo, y uno grita 'Bueno ya está, vamos a pegarles'".

Tras el ataque, señalaron que hay varios militantes que tuvieron que recibir cuidados hospitalarios, entre ellos, un "chico de 16 años" a quien "le empezaron a pegar".

Aron Laime remarcó que durante la agresión "eran cuatro contra uno" y relató los golpes que recibió: "Siento un golpe de la nada en la frente. Cuando fui al hospital me dijeron que había sido (golpeado) con un objeto contundente, se me desvaneció la vista".

Jorge Fernández añadió que los atacantes propinaron "piñas" y "patadas en el piso". Sorbe el motivo de la agresión, manifestó que se trata de una actitud de "desesperación" por parte de ese grupo porque, dijo, saben "que no vuelven más".

"No es el hecho que son agresivos, si no pensás como ellos buscan matarse", cuestionó Aron Laime.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Agresión Junín Presidente
Notas relacionadas
Milei sorprendió con otro cambio para jubilados: qué pasa con el bono de septiembre
Javier Milei en Junín: ovación para Karina y críticas al kirchnerismo
Eduardo Feinmann después de la agresión: "Hasta que esté preso Marcelo Peretta, no paro"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar