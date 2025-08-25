En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Javier Milei
Jubilados
Previsional

Milei sorprendió con otro cambio para jubilados: qué pasa con el bono de septiembre

El Gobierno confirmó un nuevo esquema de pagos para septiembre, con aumentos y bonos que alcanzan a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

Milei sorprendió con otro cambio para jubilados: qué pasa con el bono de septiembre

Milei sorprendió con otro cambio para jubilados: qué pasa con el bono de septiembre

El presidente Javier Milei volvió a generar sorpresa entre los jubilados al confirmar un nuevo esquema de pagos para septiembre 2025. Además del aumento del 1,9% ya aplicado por movilidad previsional, el Gobierno tomó una decisión sobre el bono extraordinario que entrega la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para reforzar los ingresos de quienes perciben haberes bajos.

Leé también Créditos septiembre 2025: todas las líneas vigentes para AUH, SUAF y jubilados de ANSES
Créditos ANSES septiembre 2025: todas las líneas vigentes para AUH, SUAF y jubilados

En un contexto marcado por la inflación y la discusión sobre la reforma previsional, el bono de ANSES se mantendrá en septiembre, aunque sin aumentos.

El refuerzo que paga ANSES para los jubilados y pensionados con haberes mínimos será de $70.000, el mismo monto que se otorgó en agosto. Esto significa que, sumado al haber con el aumento del 1,9%, las jubilaciones quedarán, en detalle:

  • Jubilación mínima: $ 390.277,17 ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono)
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 326.221,74 ($ 256.221,74 de haber + $ 70.000 de bono)
  • PNC por invalidez o vejez: $ 294.194,02 ($ 224.194,02 de haber + $ 70.000 de bono)
  • PNC madre de siete hijos: $ 390.277,17 ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono)
  • Jubilación máxima: $ 2.155.162,17 (sube desde $ 2.114.977,6 en agosto)

Quiénes cobran el bono de ANSES en septiembre

El bono de ANSES no es universal, sino que está dirigido a los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. En septiembre 2025 lo cobrarán:

  • Jubilados que reciben el haber mínimo.

  • Pensionados por fallecimiento con un solo beneficio.

  • Titulares de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor).

  • Pensiones no contributivas por invalidez o vejez.

Quienes tengan haberes superiores a la mínima recibirán un bono proporcional, que decrece a medida que aumenta el ingreso, hasta desaparecer en los casos más altos.

anses milei calendario 2.jpg
ANSES confirma aumento, bono y fechas de pago para AUH en julio 2025

ANSES confirma aumento, bono y fechas de pago para AUH en julio 2025

El aumento del 1,9% y su impacto en septiembre

El otro cambio anunciado por Milei fue la aplicación de un aumento del 1,9% por movilidad previsional, el cual se suma al refuerzo. Si bien el porcentaje parece menor en comparación con la inflación, el Gobierno defendió la medida como parte de un esquema de recomposición gradual que busca estabilizar el sistema.

El bono de ANSES se acreditará en las mismas fechas que el calendario de haberes de septiembre. Es decir, no habrá un pago separado ni adicional: el refuerzo se depositará junto con la jubilación o pensión correspondiente, directamente en la cuenta bancaria del beneficiario.

El cronograma es el siguiente:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Jubilados Bono
Notas relacionadas
Aumentos de ANSES septiembre 2025: cuánto cobran AUH, embarazo y otras asignaciones
La gran novedad que Milei le dio a todos los jubilados y beneficiarios de ANSES
Milei y el bono de ANSES para jubilados: de cuánto es y cuándo lo pagan

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar