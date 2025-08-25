Milei sorprendió con otro cambio para jubilados: qué pasa con el bono de septiembre

Quiénes cobran el bono de ANSES en septiembre

El bono de ANSES no es universal, sino que está dirigido a los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. En septiembre 2025 lo cobrarán:

Jubilados que reciben el haber mínimo.

Pensionados por fallecimiento con un solo beneficio.

Titulares de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) .

Pensiones no contributivas por invalidez o vejez.

Quienes tengan haberes superiores a la mínima recibirán un bono proporcional, que decrece a medida que aumenta el ingreso, hasta desaparecer en los casos más altos.

El aumento del 1,9% y su impacto en septiembre

El otro cambio anunciado por Milei fue la aplicación de un aumento del 1,9% por movilidad previsional, el cual se suma al refuerzo. Si bien el porcentaje parece menor en comparación con la inflación, el Gobierno defendió la medida como parte de un esquema de recomposición gradual que busca estabilizar el sistema.

El bono de ANSES se acreditará en las mismas fechas que el calendario de haberes de septiembre. Es decir, no habrá un pago separado ni adicional: el refuerzo se depositará junto con la jubilación o pensión correspondiente, directamente en la cuenta bancaria del beneficiario.

El cronograma es el siguiente:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC):