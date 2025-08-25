En vivo Radio La Red
Javier Milei en Junín: ovación para Karina y gritos contra el kirchnerismo

El presidente Javier Milei retoma este lunes la campaña electoral con un acto en la ciudad bonaerense de Junín, en medio de la polémica por los audios atribuidos a Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Leé también Escándalo de las escuchas: en la Rosada dicen que Milei no va a hablar del tema "porque no tiene nada que ver"
Javier Milei doblemente indignado con su ex amigo Spagnuolo, decidió no hablar de las supuestas irregularidades en ANDIS.Son todas mentiras, dicen en su entorno. Foto: Archivo.

"Antes que nada quiero expresar mi solidaridad con nuestros militantes que fueron agredidos brutalmente por las hordas kirchneristas en este lugar", arrancó el presidente su discurso pasadas las 20 y prometió que se "acabaron las patotas k, 'Kirchnerismo Nunca Más'". Así se expresó el mandatario por los incidentes que se vivieron antes del encuentro del partido libertario en Junín.

"Cada uno de ustedes es un héroe que ha decidido llevar la antorcha de la libertad a los rincones más oscuros de nuestra nación", les dijo a los candidatos libertarios para luego destacar al primer postulante de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones nacionales de octubre y actual diputado nacional, José Luis Espert. "Entiende perfectamente, que el que las hace las paga", reivindicó.

Además de agradecer al titular de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, pidió una ovación para "el jefe", Karina Milei, "por haber llevado la titánica tarea de haber organizado el partido a nivel nacional". "Gracias jefe", señaló el presidente mientras su hermana recibía el aplauso del público en un contexto donde la secretaria de la Presidencia quedó involucrada en los audios adjudicados a Spagnuolo.

"Hoy en la provincia de Buenos Aires, los únicos que prosperan son los políticos", señaló y remarcó que "el kirchnerismo está acuartelado en la provincia". "Con los kirchneristas no hay negociación posible", apuntó y volvió a pedir que el 7 de septiembre los bonaerenses se pronuncien en las urnas: "Kirchnerismo Nunca Más", pidió.

"Van a tener que salir a laburar como gente honesta", pronosticó sobre el futuro de los kirchneristas y expresó que "nadie quiere volver a vivir esa realidad nefasta nunca más".

"Con todas las cosas que me hacen vos pensás que voy a aflojar", dijo el presidente en un pasaje de su discurso sin expresarse explícitamente sobre el escándalo de los audios pero en referencia a ello. Sus palabras despertaron el cántico del público "Milei, querido, el pueblo está contigo".

El evento tiene lugar este lunes en el Teatro San Carlos, luego de que el evento haya sido pospuesto por condiciones climáticas durante la semana anterior.. Según confirmaron desde La Libertad Avanza, la intención es que Milei presente a los 20 candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

En el acto estarán presentes el diputado José Luis Espert, la exactriz Karen Reichardt, el legislador Diego Santilli, la exfuncionaria Gladys Humenuk y el armador libertario en PBA, Sebastián Pareja, entre otros referentes.

También se espera la participación de dirigentes provinciales que buscarán una banca en la Legislatura y el Senado bonaerense, en el marco de una campaña que avanza marcada por las denuncias que rodean al oficialismo.

Noticia en desarrollo...

