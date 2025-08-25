Javier Milei en Junín: ovación para Karina y gritos contra el kirchnerismo

"Hoy en la provincia de Buenos Aires, los únicos que prosperan son los políticos", señaló y remarcó que "el kirchnerismo está acuartelado en la provincia". "Con los kirchneristas no hay negociación posible", apuntó y volvió a pedir que el 7 de septiembre los bonaerenses se pronuncien en las urnas: "Kirchnerismo Nunca Más", pidió.

"Van a tener que salir a laburar como gente honesta", pronosticó sobre el futuro de los kirchneristas y expresó que "nadie quiere volver a vivir esa realidad nefasta nunca más".

"Con todas las cosas que me hacen vos pensás que voy a aflojar", dijo el presidente en un pasaje de su discurso sin expresarse explícitamente sobre el escándalo de los audios pero en referencia a ello. Sus palabras despertaron el cántico del público "Milei, querido, el pueblo está contigo".

El evento tiene lugar este lunes en el Teatro San Carlos, luego de que el evento haya sido pospuesto por condiciones climáticas durante la semana anterior.. Según confirmaron desde La Libertad Avanza, la intención es que Milei presente a los 20 candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

En el acto estarán presentes el diputado José Luis Espert, la exactriz Karen Reichardt, el legislador Diego Santilli, la exfuncionaria Gladys Humenuk y el armador libertario en PBA, Sebastián Pareja, entre otros referentes.

También se espera la participación de dirigentes provinciales que buscarán una banca en la Legislatura y el Senado bonaerense, en el marco de una campaña que avanza marcada por las denuncias que rodean al oficialismo.

Noticia en desarrollo...