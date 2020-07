¿En qué momento se jodió Argentina?: el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale y su editorial: "¿En qué momento se jodió Argentina?".

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió a los problemas institucionales y sociales que arrastra el país y cómo influyen en la situación actual, con la grieta involucrada de lleno en la gestión del Gobierno contra la pandemia.

"Siempre tenemos dos maneras de pararnos frente a la realidad. Enojarse con la realidad o tratar de entenderla. Combatir la realidad o interpretarla. Si les hace bien pensar que los más de 3.000 autos y 15.000 personas que estuvieron ayer en el obelisco son violentos son anti-cuarentena son anti-democráticos son gorilas piensenló. Pero, con todo respeto les digo, que si se convencen de eso están negando la realidad".

"Seguir pensando que miles de personas van a una plaza con frío, en medio de una pandemia porque los manda Patricia Bullrich, Vidal, Macri o Marcos Peña es subestimar a la gente. Salvo que piensen que la gente es arriada. Salvo que piensen que la gente es tonta y se deja lavar el cerebro en Twitter. La enorme mayoría de la sociedad argentina, peronista o no peronista, se mueve sola. No necesita líderes que la adoctrine. No necesita caudillos que la dirija. Las sociedades modernas no tienen dueños, no tienen amos".

"Tengamos en cuenta esto... Una familia porteña necesita hoy más de $ 100.000 por mes para vivir. Se toma en cuenta el alquiler de una vivienda, el uso de un auto, la cuota del colegio privado para dos chicos, los gastos en el supermercado y los servicios para el hogar. No se enojen con la clase media que está asustada y angustiada y tiene miedo de caer en la pobreza. Traten bien a la gente. Y tampoco deberían enojarse con la gente que piensa distinto y quiso protestar por Vicentin o por Lázaro Báez o por Boudou. Hay que respetar al que piensa distinto. El mejor ejercicio que pueden hacer es escuchar. No pueden enojarse con la gente después del esfuerzo sobre-humano que le mandaron a hacer".

"Mirá lo que está pasando... 8 de cada 10 argentinos que tienen la posibilidad de proyectar sus problemas a 10 años se irían del país, si tuvieran las condiciones para hacerlo. Traducción: el 80% de las personas que tiene la capacidad de pensar el país hacia adelante se quieren ir al carajo. Ahora... No perdamos de vista que hay un 60% de la población que piensa sus problemas más importantes de acá a 6 meses: llenar el changuito y pagar el alquiler. Con lo cual es imposible hablar de futuro en Argentina. Es un país que no puede proyectar nada. Es un país que vive estancado en el corto plazo. Es un problema serio, de verdad".