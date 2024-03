Movilidad jubilatoria: el radicalismo frena los cambios y le da oxígeno al Gobierno

La oposición tiene mayoría en el Congreso, pero sin el aval de la UCR no tiene los números para imponer ninguna votación. La decisión del radicalismo se tomó en la noche del lunes, tras una extensa reunión de bloque. "El riesgo de las mismas (de sesionar) es que, al no juntar dos tercios de los miembros, no logren resolver los temas generando una falsa expectativa y más frustración. Peor aún, pudiendo servir de escenario especulativo al kirchnerismo para una sesión sin efecto práctico mayor que poner en funcionamiento una comisión. El peronismo es responsable de haber triturado las jubilaciones que en sus 4 años de gobierno perdieron el 45% su poder de compra. Artífices además de generar el apocalipsis previsional con irresponsables moratorias", plantearon.