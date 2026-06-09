Oficial: jubilados de ANSES cobrarán ya un bono de $ 320.000

Con el aumento del 2,58%, el haber mensual de la PUAM se ubicará en $322.654,39. Sin embargo, esa cifra representa solamente una parte del ingreso que recibirán los beneficiarios durante el sexto mes del año.

Al monto básico se le sumará el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno nacional mantiene desde 2024. Aunque este refuerzo no tuvo actualizaciones en los últimos años, continúa siendo un complemento importante para quienes perciben los haberes más bajos del sistema previsional.

Además, junio trae consigo el pago del medio aguinaldo, un ingreso adicional esperado por millones de jubilados y pensionados de todo el país. En el caso de los titulares de la PUAM, este concepto representará un extra de $161.327,20.

La suma de los tres componentes llevará el ingreso total mensual a $553.981,59, transformando a junio en uno de los meses más favorables del calendario para este grupo de beneficiarios.

Qué es la PUAM y por qué fue creada

La Pensión Universal para el Adulto Mayor nació con el objetivo de brindar cobertura previsional a personas que llegaron a la edad de retiro sin reunir los años de aportes requeridos para obtener una jubilación contributiva.

La creación de este beneficio respondió a una realidad que afecta a miles de argentinos que desarrollaron gran parte de su vida laboral en la informalidad, tuvieron períodos prolongados sin aportes o atravesaron situaciones que les impidieron completar los requisitos exigidos por el sistema previsional.

A través de la PUAM, el Estado garantiza un ingreso mensual a quienes cumplen determinadas condiciones, permitiéndoles contar con una protección económica básica durante la vejez.

Aunque el monto equivale al 80% de la jubilación mínima y no alcanza el valor de un haber jubilatorio pleno, la prestación representa una fuente de ingresos fundamental para muchos hogares.

El bono de $70.000 continúa sin modificaciones

Uno de los aspectos más comentados entre los beneficiarios es la continuidad del bono extraordinario. ANSES confirmó que durante junio seguirá pagándose el refuerzo de $70.000, aunque sin cambios respecto de los valores vigentes desde 2024.

La decisión implica que el incremento principal llegará por la actualización del haber y no por una mejora del bono. Sin embargo, el refuerzo sigue teniendo un peso significativo dentro del ingreso total que perciben los titulares de la PUAM.

De hecho, sin ese complemento extraordinario, el monto final que recibirían los beneficiarios sería considerablemente menor. Por esa razón, el mantenimiento de este adicional continúa siendo una de las medidas más relevantes para los sectores previsionales de menores ingresos.

El pago se realizará de manera automática junto con el haber mensual, sin necesidad de efectuar trámites ni gestiones adicionales.

El aguinaldo vuelve a potenciar los ingresos

Cada junio y diciembre, los jubilados y pensionados reciben una cuota del Sueldo Anual Complementario. Este pago extra representa uno de los momentos más esperados del año, ya que permite afrontar gastos acumulados, realizar compras postergadas o generar un pequeño ahorro.

Para los beneficiarios de la PUAM, el aguinaldo de junio equivaldrá a $161.327,20. Este monto se calcula sobre el haber previsional y no contempla el bono extraordinario dentro de la base utilizada para determinar el SAC.

La llegada de este ingreso adicional explica gran parte del salto que experimentarán los haberes durante junio. Mientras que en los meses habituales los beneficiarios cobran únicamente el haber mensual y el bono, en junio se suma este tercer componente que eleva considerablemente el monto total depositado.

Muchos adultos mayores suelen destinar este dinero a cubrir gastos médicos, medicamentos, servicios o necesidades familiares, especialmente en un contexto económico donde los costos continúan ejerciendo presión sobre los presupuestos domésticos.

Los requisitos para acceder al beneficio

La PUAM está dirigida a personas mayores que no cuentan con una jubilación o pensión contributiva. Para obtenerla es necesario cumplir una serie de requisitos establecidos por la normativa vigente.

Entre las condiciones principales figura haber cumplido 65 años de edad. Asimismo, los solicitantes deben acreditar residencia en el país durante determinados períodos según su situación migratoria.

Los argentinos nativos o naturalizados deben demostrar al menos diez años de residencia en el territorio nacional. En el caso de los ciudadanos extranjeros, la exigencia asciende a veinte años de residencia efectiva en Argentina.

Además, quienes solicitan la prestación no pueden percibir jubilaciones, pensiones o retiros contributivos. Otra condición indispensable es mantener la residencia en el país mientras se recibe el beneficio.

Estos requisitos buscan garantizar que la asistencia llegue a personas que realmente no cuentan con otra cobertura previsional.

Más que un ingreso mensual

La importancia de la PUAM no se limita únicamente al dinero que los beneficiarios reciben cada mes. El programa también otorga acceso a prestaciones complementarias que resultan fundamentales para la calidad de vida de los adultos mayores.

Uno de los beneficios más valorados es la cobertura médica a través de PAMI, que permite acceder a consultas, tratamientos, estudios y medicamentos.

Asimismo, los titulares pueden percibir asignaciones familiares en los casos previstos por la normativa vigente, ampliando la red de protección social que acompaña a esta prestación.

Por esa razón, especialistas en seguridad social destacan que la PUAM no debe analizarse solamente como un haber económico, sino como una política integral orientada a brindar cobertura a sectores vulnerables de la población adulta mayor.