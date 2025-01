Movimientos en el PRO: Alfredo de Angeli es el nuevo presidente de bloque en el Senado y reemplaza a Luis Juez

"También queremos expresar nuestro agradecimiento al senador Juez por su dedicación y compromiso durante la conducción del bloque. El cambio se construye con trabajo en equipo, convicción y el compromiso firme de seguir transformando la Argentina", indicaron.

La oficialización, que aún resta ser elevada a la Presidencia del Senado, fue luego de una reunión entre Juez y Mauricio Macri, presidente del partido, en la que le manifestó su decisión de correrse de la conducción de la bancada.

macri senadores pro.jpg

La posición de Alfredo de Angeli sobre el Gobierno de Milei

Ayer, en declaraciones a la prensa acreditada en el Senado, y como flamante designado en el rol, De Angeli dijo que defenderá la "institucionalidad y todo lo que sea para defender la democracia y la república ahí estará el PRO". "Por supuesto que habrá mucho debate", añadió.

"Hemos acompañado al gobierno de Milei en tanto y en cuento sean los proyectos para el bien de los argentinos. Ficha Limpia no vamos a tener dudas en seguir trabajando; ley AntiMafias... Esas son las banderas que defendemos", agregó el referente agrario.

Sobre la intención del oficialismo de eliminar las PASO, señaló que se verá "cómo llega" el proyecto, aunque aclaró que "el debate lo tenemos que dar dentro del organismo del partido y también con los diputados".

En referencia al Presupuesto 2025, De Angeli aseguró que debe contarse con esa herramienta "por el bien de los gobernadores", al advertir que "el Gobierno lo hizo así y podemos estar de acuerdo, o no. Pero es un debate que se tiene que dar también".

Luis Juez dijo que se sintió "desautorizado" en el Senado

Por su parte, Juez afirmó que su salida se debe estrictamente al cumplimiento de un "ciclo" y descartó la ola de rumores sobre un supuesto salto a La Libertad Avanza (LLA) u otra versión que lo ponía como candidato a ocupar la presidencia provisional del Senado.

"Hay ciclos que se agotan. Tuve el año pasado un alto protagonismo como presidente de una bancada y siento que ese protagonismo requiere ceder para que otros puedan hacerlo con mayor inteligencia. No está bueno atornillarse en los cargos", explicó.

luis-juezjpg.webp Luis Juez fue desplazado de la presidencia del PRO en el Senado.

Hace algunas semanas, Juez se había despachado en una entrevista y sorprendió con su decisión de dejar la conducción del bloque al afirmar que se sintió "desautorizado", principalmente en la última votación del Senado que terminó con la expulsión de Edgardo Kueider.

Aún así, el cordobés seguirá en el bloque: "Yo no vine a que me cuestione nada nadie". Asimismo, remarcó que tiene "una relación maravillosa con el presidente Milei y lo acompañaré desde mis convicciones", entendiendo que "el Senado es un lugar intrincado porque el enemigo está agazapado".

A su vez, planteó que "en el 2027 me encantaría ser el candidato a gobernador de Milei" en la provincia de Córdoba, aunque "no está confirmado". "No me tentaron desde La Libertad Avanza", dijo.