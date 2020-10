"¿Por qué nadie confía en Argentina?": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumenta, por A24

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale analizó "¿Por qué nadie confía en Argentina?" y advirtió que cómo la mentira se arraigó en la cultura política nacional. "Me da vergüenza como argentino que no nos crean, nos miren raro y desconfíen. Pero no los culpo, tienen con qué hacerlo", señaló.

"La Universidad de Oxford no confía en los datos de COVID-19 que informa el Gobierno argentino porque en nuestro país se miente mucho y gratis. La mentira no tiene costo, nos mienten en la cara y no pasa nada. Se mintió con la pobreza, la inflación, la inseguridad, la corrupción y las muertes en La Plata. ¿Por qué no se mentiría con los datos de una pandemia? Y cuando la mentira se impone, no la parás más".

"¿Por qué el mundo debería creer en nosotros? El pastorcito se cansó de mentir, se burló del pueblo entero jugando que venía el lobo a comerlo y el día en que vino nadie lo defendió. Nos mienten de manera grosera y alevosa. Y si el denominador común en los últimos años en la política argentina fue la mentira, el engaño, el fraude y la sarasa... ¿por qué la Universidad de Oxford debería creernos?".

"Me da vergüenza como argentino que no nos crean, nos miren raro y desconfíen. Me da bronca que el mundo nos mire con recelo y me duele que nos vean como mentirosos, estafadores y tramposos. Pero no los culpo, tienen con qué hacerlo".

"Mientras tanto seguimos triunfando. Argentina está dentro de los diez países de peor desempeño sanitario y económico del mundo. Es una comparación injusta, pero es el juego que quiso jugar el Presidente, que se quiso comparar con Suecia aunque todos sabíamos que era mala idea y lo más interesante es que nadie se hace cargo del fracaso colectivo. La culpa es del periodismo".

"Es impresionante la capacidad de adaptación que tiene el ser humano. Primero se glorificó la cuarentena, después se extendió por tiempo indefinido porque las encuestas sonreían, luego dejó de ser popular y Alberto se negó a mencionarla. Después dijo que la cuarentena hace rato que no existía más, ahora los infectólogos más duros, militantes y agresivos dicen que ellos eran 'meros asesores externos'. Estas cosas también se ven en el mundo y generan desconfianza. La mentira está instalada muy dentro de la cultura política".