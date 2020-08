"Negadores": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24.

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió a "brecha" que existe entre la situación que vive la sociedad argentina y los políticos al señalar que son "negadores".

"Nos invade la sorpresa ante una nueva negación de la realidad. El Presidente está asombrado porque le siguen hablando de cuarentena. Sin embargo, según él, la gente sale y trabaja. Si la cuarentena realmente no existiera más no estaríamos viendo este nivel de mal humor social".

"Según la UCA, esta crisis generó un millón de nuevos desocupados en Argentina. Para que lo dimensiones mejor son 16 canchas de River llenas de gente que perdió el trabajo. Por lo tanto, se habla muy livianamente o con poca información o, lo que sería peor, se está negando la realidad".

"En Argentina estamos acostumbrados a este síndrome de negación. Hay gente especializada en negar la realidad. El presidente está asombrado porque todavía le hablan de cuarentena, pero la gente sale y trabaja. ¿Por qué muchas veces se niega la realidad? Algunos creen que es una cuestión de cinismo, yo prefiero creer que es una cuestión de lejanía social, de falta de conexión con la gente".

"Hace rato que venimos charlando con ustedes sobre el problema del poder en Argentina, que aleja a los políticos de la gente. Ganan excelentes sueldos, tienen estabilidad laboral garantizada, no viajan en transporte público, no mandan a sus hijos a la escuela pública, no se atienden en hospitales públicos y no están en la calle. No todos los políticos tienen ingresos tan generosos, pero es muy grosera la diferencia con el salario promedio en la Argentina, que no supera los 40 mil pesos por mes".

"Entonces, cuando se produce una brecha tan profunda e inmensa entre el representante y el representado aumenta la distancia entre ellos. Buena parte de la sociedad argentina siente que el poder político que debe protegerlo, ayudarlo y entenderlo está en otro planeta"