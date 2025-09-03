Nicolás Massot con Novaresio: "Sin dudas el fallo de Marianello es un acto de censura"

"Hace mucho tiempo hay ahí adentro una guerra de bandas que nadie sabe a quién responden. Y estábamos metiendo plata, mucha plata para manejo discrecional, sin auditoría, porque mucho de eso eran gastos reservados", acusó sobre los gastos en inteligencia y lanzó, en referencia al escándalo que sacude al Gobierno por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): "Acá está, una guerra a cielo abierto entre bandas de espías adentro del Gobierno, es decir, con terminales políticas y frentes. Es una cosa que te deja absorto".

"Nos culpan a nosotros, como si nosotros nos metiéramos en los despachos a grabar", cuestionó.

Respecto al día después de las elecciones, planteó que "no todo se acomoda" y señaló que "todo el mundo está descontando que el Gobierno va a cambiar de régimen de vuelta y por eso está todo el mundo voraz por los dólares". Sobre ese tema, abundó que el cambio de régimen implica "otra devaluación".

"Después la elección o cambiás el régimen cambiario o liberas el dólar", aportó Novaresio, a lo que Massot opinó: "Me inclino por la segunda".

"No sé cuál es el tipo de cambio de equilibrio. Jamás aventuraría decirlo. Está claro que este no es, por el comportamiento de todos los actores de la economía. El Gobierno decidió intervenir artificialmente para que los precios se depriman más rápidamente, sabiendo que en algún momento esa cuenta iba a venir. Porque no nos equivoquemos, el gobierno no está bajando la inflación más rápido a este costo, la está postergando".