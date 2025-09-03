A24.com

ESCÁNDALO

Mercedes Ninci reveló la decisión final que tomaría la Justicia con Rial y Mauro Federico por los polémicos audios

La periodista Mercedes Ninci dio más datos del escándalo que enfrenta al Gobierno con los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico tras la filtración de los audios por presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad.

3 sept 2025, 09:30
El enfrentamiento de Jorge Rial y Mauro Federico con el Gobierno estalló cuando los periodistas difundieron audios que vincularían a funcionarios del Gobierno Nacional con presuntas maniobras de corrupción, particularmente relacionadas con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Por este motivo, a través de una resolución del juez Alejandro Maraniello, se ordenó prohibir la difusión de esos supuestos audios atribuidos a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y figura clave de La Libertad Avanza.

En ese contexto, trascendió que el Gobierno habría solicitado un allanamiento en los estudios de Carnaval stream y los domicilios particulares de los periodistas. No obstante, Mercedes Ninci contó que no se allanará las casas de los dos comunicadores.

“En el tema del pedido de allanamiento a la casa de Jorge Rial, de Mauro Federico, etcétera, etcétera, a raíz de la discusión de los audios, la denuncia del Gobierno le tocó al fiscal Stornelli y al juez Ercolini. Mañana el fiscal Stornelli va a emitir un dictamen, pero en ningún momento se va a sumar al pedido del Gobierno de allanar la casa de los periodistas”, detalló Ninci por Radio Mitre.

Y enfatizó: “Desde acá les decimos a Jorge Rial y a Mauro Federico que duerman tranquilos, porque no les van a allanar la casa. Es una locura, un disparate”.

Desde su cuenta en la red social X, Jorge Rial se pronunció al respecto: "El gobierno nos acusa de una conspiración internacional. Hace una ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna. En un acto de locura extrema y en su peor momento, el régimen de @JMilei no solo quiere acusar al periodismo por investigar la corrupción en su gestión sino que va directo contra la libertad de prensa y expresión".

"Cada párrafo de su trasnochada denuncia es una intolerable amenaza. Ya es imparable dar a conocer cómo se rapiñan el dinero del estado en beneficio propio en un escándalo que parece no tener fin. Como siempre, nos vemos hoy en #Argenzuela por @C5N y en @CarnavalStream. Hacemos periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia", completó el conductor.

jorge rial mensaje en x tras el escandalo con el gobierno por los audios

Jorge Rial habló con Intrusos en medio de la polémica por los audios y el enfrentamiento con el Gobierno: "Que lo vengan a buscar"

Jorge Rial brindó una nota al programa Intrusos (América Tv) luego de que trascendiera que el Gobierno tendría intenciones de realizar allanamientos en los estudios de Carnaval stream y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico ante la difusión de los polémicos audios.

En ese sentido, el condutor remarcó: "Estoy tranquilo, no pasó nada, estamos haciendo periodismo. Le molestó al Gobierno y punto". Y añadió: "Sirve para saber dónde está parado cada uno en un hecho tan grave como es intentar cercenar la libertad de prensa y expresión".

"Del otro lado tenemos al aparato del Estado peleando contra nosotros, es una locura", afirmó Jorge Rial. Y dejó en claro que no tiene diálogo con funcionarios del Gobuerno: "No tuve ningún contacto con este Gobierno, si quieren venir a buscar el teléfono que lo vengan a buscar. Estamos a disposición de la Justicia para lo que necesite".

"No estoy hablando de audios ni intimidad de nadie, estamos hablando de pruebas contundentes de que le robaron la guita a los discapacitados, por ejemplo. Yo no tengo nada para esconder, el tema es que están avanzando sobre las libertades. Bueno, me parece que es hora que nos despertemos", concluyó Rial.

Embed

     

 

