Mercedes Ninci reveló la decisión final que tomaría la Justicia con Rial y Mauro Federico por los polémicos audios

Y enfatizó: “Desde acá les decimos a Jorge Rial y a Mauro Federico que duerman tranquilos, porque no les van a allanar la casa. Es una locura, un disparate”.

Desde su cuenta en la red social X, Jorge Rial se pronunció al respecto: "El gobierno nos acusa de una conspiración internacional. Hace una ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna. En un acto de locura extrema y en su peor momento, el régimen de @JMilei no solo quiere acusar al periodismo por investigar la corrupción en su gestión sino que va directo contra la libertad de prensa y expresión".

"Cada párrafo de su trasnochada denuncia es una intolerable amenaza. Ya es imparable dar a conocer cómo se rapiñan el dinero del estado en beneficio propio en un escándalo que parece no tener fin. Como siempre, nos vemos hoy en #Argenzuela por @C5N y en @CarnavalStream. Hacemos periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia", completó el conductor.

Jorge Rial habló con Intrusos en medio de la polémica por los audios y el enfrentamiento con el Gobierno: "Que lo vengan a buscar"

Jorge Rial brindó una nota al programa Intrusos (América Tv) luego de que trascendiera que el Gobierno tendría intenciones de realizar allanamientos en los estudios de Carnaval stream y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico ante la difusión de los polémicos audios.

En ese sentido, el condutor remarcó: "Estoy tranquilo, no pasó nada, estamos haciendo periodismo. Le molestó al Gobierno y punto". Y añadió: "Sirve para saber dónde está parado cada uno en un hecho tan grave como es intentar cercenar la libertad de prensa y expresión".

"Del otro lado tenemos al aparato del Estado peleando contra nosotros, es una locura", afirmó Jorge Rial. Y dejó en claro que no tiene diálogo con funcionarios del Gobuerno: "No tuve ningún contacto con este Gobierno, si quieren venir a buscar el teléfono que lo vengan a buscar. Estamos a disposición de la Justicia para lo que necesite".

"No estoy hablando de audios ni intimidad de nadie, estamos hablando de pruebas contundentes de que le robaron la guita a los discapacitados, por ejemplo. Yo no tengo nada para esconder, el tema es que están avanzando sobre las libertades. Bueno, me parece que es hora que nos despertemos", concluyó Rial.