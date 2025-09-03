Joaquín Furriel se luce en Netflix con la nueva serie de los creadores de "La casa de papel".

La narrativa jugará con elementos de thriller psicológico, drama social y ciencia ficción. Las paredes del Kimera Underground Park funcionarán como metáfora de las fronteras invisibles entre clases sociales y de la fragilidad del poder cuando el mundo exterior deja de existir.

A su vez, uno de los elementos que más llamó la atención en el tráiler fue el vestuario. En lugar de los icónicos monos rojos de La casa de papel, los personajes de El refugio atómico visten trajes de piel en tonos amarillo anaranjado y azul verdoso.

El refugio atómico Netflix 3

La nueva serie de los creadores de "La casa de papel"

Pina y Martínez Lobato vuelven a apostar por una narrativa de alto voltaje. En este caso, cambian los robos y las huidas por un drama claustrofóbico de ciencia ficción. La serie mostrará cómo dos familias con un pasado cargado de heridas deben compartir encierro con otros residentes adinerados.

El aislamiento forzado abre un campo fértil para los conflictos: secretos ocultos, resentimientos históricos, alianzas inesperadas y tensiones explosivas. La historia, según adelantó Netflix, ofrecerá una radiografía emocional de la élite económica enfrentada a un encierro que los obliga a convivir en un "agujero de oro".

El refugio atómico Netflix 1

El equipo técnico repite nombres habituales de Vancouver Media. La dirección estará en manos de Jesús Colmenar, David Barrocal y Jose Manuel Cravioto, mientras que los guiones llevan la firma de los creadores junto a Barrocal, David Oliva, Lorena G. Maldonado y Humberto Ortega.

El apartado visual quedará a cargo de Migue Amoedo, responsable de la estética reconocible de La casa de papel y otros proyectos de la productora. Esta continuidad garantiza una identidad visual potente y un estilo narrativo coherente con el universo que Pina y Martínez Lobato consolidaron en la última década.

El refugio atómico Netflix 2

El elenco de "El refugio atómico" con Furriel

Miren Ibarguren

Joaquín Furriel

Natalia Verbeke

Carlos Santos

Montse Guallar

Pau Simón

Alícia Falcó

Agustina Bisio

Álex Villazán

Netflix presentó las primeras imágenes y destacó el carácter coral de este grupo de actores, preparados para dar vida a personajes que encarnan el poder, la ambición y las debilidades humanas.

el refugio atomico netflix joaquin furriel 6.jpg

Cuándo se estrena "El refugio atómico" en Netflix

El lanzamiento de El refugio atómico no es un movimiento aislado. Netflix busca consolidar su liderazgo con producciones internacionales de alto concepto. Álex Pina y Esther Martínez Lobato ya demostraron su capacidad de generar fenómenos globales, y la plataforma apuesta a repetir la fórmula con un giro más futurista.

El estreno del 19 de septiembre será simultáneo en todos los territorios donde Netflix opera, lo que asegura un fuerte impacto inicial en audiencia y conversación digital.

Tráiler de la serie "El refugio atómico"