La inesperada confesión de Lamine Yamal tras los rumores de separación con Nicki Nicole

El joven delantero recibió el respaldo de referentes de peso en el fútbol. Entre ellos, Marcelo Bielsa y el entrenador de la selección de España, Luis De la Fuente, pidieron que la atención mediática vuelva a centrarse en su rendimiento deportivo y no en lo que ocurre fuera de la cancha.

Sobre ese respaldo, Yamal fue categórico: “Estoy muy agradecido, han sido de las personas que mejor me han podido defender, con las palabras justas y exactas. Luis, mi míster en la selección, me defiende y eso no es casualidad”.

¿Qué dijo sobre el cambio de dorsal en el Barcelona?

Además de hablar sobre su vida personal, el delantero explicó por qué pasó a vestir la camiseta número 10 en el Barcelona, un número con historia y responsabilidad.

“Cuando vi la oportunidad no sentí presión, solo quiero hacer mi camino y me está yendo bien. De momento he empezado mejor que con el 19”, señaló, destacando que la decisión comenzó a tomar forma después de la Eurocopa.

Cómo convive Lamine Yamal con la presión mediática

El jugador reconoció que su vida cambió de manera abrupta desde que irrumpió en la élite y que entiende que la exposición será inevitable. Sin embargo, dejó claro que prefiere concentrarse en su crecimiento deportivo y en mantener la mentalidad que lo llevó hasta el Barcelona y la selección española.

Con apenas 18 años, Yamal ya aprendió que la fama viene acompañada de especulaciones, pero también de apoyos clave como el de sus entrenadores. Por eso, eligió responder con calma a los rumores y remarcar que lo que realmente importa está dentro de la cancha.

Lamine Yamal enfrenta un escenario en el que su vida privada genera tanto interés como sus actuaciones deportivas. Entre rumores sobre su relación con Nicki Nicole, el cambio de dorsal en el Barcelona y las críticas en redes sociales, el joven delantero dejó en claro que solo escucha a su entorno cercano y que lo único que le preocupa es seguir creciendo en el fútbol. Su postura, además, recibió el respaldo de entrenadores que buscan protegerlo del asedio mediático.