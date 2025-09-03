En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Lamine Yamal
Nicki Nicole
FÚTBOL

La inesperada confesión de Lamine Yamal tras los rumores de separación con Nicki Nicole

Lamine Yamal habló tras los rumores sobre su relación con Nicki Nicole y agradeció el respaldo de quienes lo defienden del acoso mediático.

La inesperada confesión de Lamine Yamal tras los rumores de separación con Nicki Nicole

El nombre de Lamine Yamal no solo aparece en titulares deportivos. En los últimos meses, el joven delantero del Barcelona estuvo en el centro de la escena mediática por cuestiones personales: su fiesta de cumpleaños número 18, su cambio de dorsal y, sobre todo, los rumores acerca de su relación con la cantante argentina Nicki Nicole. Ante este panorama, el futbolista decidió hablar de frente y explicar cómo vive el interés de los medios en su vida privada.

Leé también Uno de los enanos que participó de la fiesta de Lamine Yamal rompió el silencio y desconcertó a todos
uno de los enanos que participo de la fiesta de lamine yamal rompio el silencio y desconcerto a todos
image

Qué dijo Lamine Yamal sobre los rumores y su vida personal

En una entrevista con Televisión Española (TVE), el atacante asumió que cualquier paso que dé fuera del campo será noticia, aunque prefirió restarle importancia.

“De lo que más se habla de mí últimamente es lo de fuera del campo, pero creo que de lo que al final se debe hablar es de lo que hago dentro. Si no fuera quien soy, no se hablaría. Si jugase en el Mataró, nadie diría nada de una fiesta con 18 años o de mi vida personal”, explicó.

Yamal aseguró que aprendió a filtrar la información y a enfocarse en quienes realmente lo acompañan: “Me di cuenta de que todo lo que pase en mi vida será hablado y por muchas partes inventado, porque han pasado cosas en mi vida que yo no sabía. No me importa mucho. Tanto para lo bueno como para lo malo solo escucho a mi círculo, que es el que de verdad sabe lo que importa. Nunca escucharás que Lamine está triste o feliz por algo que diga otra persona. Sigo mi camino con mi mentalidad, que es lo que me ha llevado hasta aquí”.

El joven delantero recibió el respaldo de referentes de peso en el fútbol. Entre ellos, Marcelo Bielsa y el entrenador de la selección de España, Luis De la Fuente, pidieron que la atención mediática vuelva a centrarse en su rendimiento deportivo y no en lo que ocurre fuera de la cancha.

Sobre ese respaldo, Yamal fue categórico: “Estoy muy agradecido, han sido de las personas que mejor me han podido defender, con las palabras justas y exactas. Luis, mi míster en la selección, me defiende y eso no es casualidad”.

¿Qué dijo sobre el cambio de dorsal en el Barcelona?

Además de hablar sobre su vida personal, el delantero explicó por qué pasó a vestir la camiseta número 10 en el Barcelona, un número con historia y responsabilidad.

“Cuando vi la oportunidad no sentí presión, solo quiero hacer mi camino y me está yendo bien. De momento he empezado mejor que con el 19”, señaló, destacando que la decisión comenzó a tomar forma después de la Eurocopa.

Cómo convive Lamine Yamal con la presión mediática

El jugador reconoció que su vida cambió de manera abrupta desde que irrumpió en la élite y que entiende que la exposición será inevitable. Sin embargo, dejó claro que prefiere concentrarse en su crecimiento deportivo y en mantener la mentalidad que lo llevó hasta el Barcelona y la selección española.

Con apenas 18 años, Yamal ya aprendió que la fama viene acompañada de especulaciones, pero también de apoyos clave como el de sus entrenadores. Por eso, eligió responder con calma a los rumores y remarcar que lo que realmente importa está dentro de la cancha.

Lamine Yamal enfrenta un escenario en el que su vida privada genera tanto interés como sus actuaciones deportivas. Entre rumores sobre su relación con Nicki Nicole, el cambio de dorsal en el Barcelona y las críticas en redes sociales, el joven delantero dejó en claro que solo escucha a su entorno cercano y que lo único que le preocupa es seguir creciendo en el fútbol. Su postura, además, recibió el respaldo de entrenadores que buscan protegerlo del asedio mediático.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Lamine Yamal Nicki Nicole
Notas relacionadas
¿De novios? Las señales que confirmarían el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal
Nicki Nicole y Lamine Yamal blanqueron su romance con una romántica foto
Afirman que Lamine Yamal y Nicki Nicole se separaron: un argentino, ¿el tercero en discordia?

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar