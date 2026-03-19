Nueva denuncia contra Manuel Adorni por una propiedad no declarada en un country

En ese contexto, la diputada también puso el foco en las declaraciones juradas de Adorni. La última, correspondiente a 2024 y presentada en agosto de 2025, incluye únicamente dos inmuebles: un 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y otro en La Plata. No hay registros de bienes en countries o barrios cerrados.

El escrito también señala que el nivel de gastos atribuido al funcionario, como viajes internacionales y consumos con tarjeta, no sería consistente con los ingresos declarados, lo que forma parte de la investigación en curso.

A partir de estos elementos, la denuncia contempla posibles delitos como enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes de funcionario público y violación de la ley de ética pública.

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Por ese motivo, se solicitaron distintas medidas de prueba, entre ellas informes a organismos públicos, entidades financieras y la administración del country, así como una inspección en el lugar y declaraciones testimoniales.

Cabe recordar que la Justicia ya había iniciado una investigación previa contra Adorni tras una primera denuncia de Pagano, en la que se advertía la falta de presentación de su declaración jurada correspondiente a 2025.

El fiscal pidió nuevas pruebas por el viaje de Adorni a Punta del Este

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El fiscal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba en la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito, con foco en el viaje que realizó a Punta del Este. Entre los pedidos, requirió la declaración testimonial de Marcelo Grandio, un allegado al funcionario que hizo referencia pública a ese traslado, para que aporte más detalles sobre cómo se organizó.

Además, el Ministerio Público Fiscal pidió información a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) sobre el vuelo y a la Aduana para determinar si existieron controles vinculados al viaje.

Otro de los puntos clave es establecer la trazabilidad del dinero utilizado, es decir, cómo se abonaron los más de 3.800 dólares que, según Adorni, correspondían a su parte.

En ese sentido, el fiscal busca determinar si hubo factura, si se utilizó efectivo y si esos movimientos fueron debidamente declarados.

Sin embargo, como la causa no está delegada, será el juez Ariel Lijo quien deberá definir si avanza con estas medidas. También se contempla la posibilidad de que el propio funcionario se presente de manera espontánea para aportar documentación que respalde los gastos.