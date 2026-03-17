Adorni reunió a la mesa política y se definió el paquete de leyes que el Gobierno enviará al Congreso

Según pudo confirmar A24.com en Casa Rosada, del encuentro participaron Adorni; la secretaria General de Presidencia, Karina Milei; los ministros de Economía, Luis Caputo; de Interior, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Levitt; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem; y la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, quien fue la primera en retirarse de la Casa Rosada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2033943250503925911?s=20&partner=&hide_thread=false El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso Nacional:



- Modificación del código penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas



- Leyes sobre propiedad privada: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley… — Manuel Adorni (@madorni) March 17, 2026

La decisión de insistir en la próxima sesión de Diputados con el debate de la modificación a la Ley de Glaciares -que ya tiene media sanción del Senado- fue apenas una ratificación de lo que ya había anunciado el Gobierno en los últimos días.

Adorni también ratificó la decisión de la Casa Rosada de insistir con dos proyectos de leyes para modificar las de Financiamiento Universitario y de Discapacidad, que el año pasado aprobó por mayoría la oposición, y ahora el Poder Ejecutivo por indicación de Javier Milei, buscará con la nueva conformación del Congreso, y el apoyo de aliados, reducir los gastos en esas dos áreas, para que, como dijo Adorni: "compatibilizarlas con el equilibrio fiscal", es decir, con el ajuste planteado en la ley de Presupuesto 2026 votado en diciembre pasado que reduce los presupuestos para ambas áreas.

Otro de los proyectos que la mesa chica de Milei decidió como prioritarios en el paquete para incluir en las primeras sesiones ordinarias es el de reforma del Código Penal, que incluye el aumento de penas para delitos complejos.

¿De que se tratan las leyes sobre "propiedad privada" que enviará el Gobierno al Congreso?

Otras de las novedades anunciadas por Adorni tras la reunión de la mesa política, son los proyectos referidos a lo que el Gobierno define como "propiedad privada" y que buscan reformar o eliminar las actuales leyes de Tierras, de Expropiaciones, ley de fuegos y la regularización dominial.

Esos proyectos coinciden con la decisión tomada la semana pasada por decreto presidencial, de eliminar la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, entre otras áreas que funcionaban en el Ministerio de Economía, que se dedicaba justamente a gestionar obras en barrios populares.

La decisión de modificar esos programas sociales, también forma parte de una fuerte reestructuración y ajuste en el Estado con el que el gobierno avanza através de distintos decretos y resoluciones.

El gobierno decidió demorar el envío de la Reforma Electoral

Las novedades fueron que dejaría para más adelante el envío del proyecto para reformar el sistema electoral y la ley de financiamiento de partidos políticos, que habían anticipado no solo Milei en su discurso del 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa, sino varias fuentes del Gobierno.

El ministro del Interior, Diego Santilli, incluso tenía previsto reiniciar esta misma semana las negociaciones con gobernadores aliados para negociar no solo temas de coparticipación y deudas reciprocas, y la busca de apoyos en las provincias a la reforma electoral que busca Milei para aplicar en las elecciones presidenciales de 2027.

Que no haya sido anunciado hoy por Adorni, no significa que no envíen la reform electoral en los próximos meses, aclararon a A24.com fuentes de la Casa Rosada.

El Gobierno se tomará más tiempo para conseguir antes el apoyo político entre la oposición dialogista y evitar que vuelva a fracasar, como ya sucedió en 2025, el proyecto para eliminar las PASO definitivamente y otras reformas al financiamiento de partidos.