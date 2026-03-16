Después de su descargo y la polémica, Milei ratifica a Adorni y se muestra junto a él en dos actos

La dura interna en el Gobierno que despertaron los viajes de Adorni

Mesa política del Gobierno con Karina Milei y Manuel Adorni, MArtin Menem, Santiago Caputo, Diego Santilli, entre otros funcionarios reunidos este lunes en Casa Rosada. Foto Adorni

Toda esta polémica volvió a desatar fuertes tensiones internas en el Gobierno. Uno de los detonantes fue la filtración de un video del jefe de Gabinete viajando en avión privado a Punta del Este durante el reciente feriado de Carnaval. Las imágenes se conocieron inmediatamente después de que subió a su esposa al avión presidencial que traslado a la comitiva que acompañó al Presidente a Estados Unidos.

El domingo, tras regresar de Nueva York, Adorni volvió a hacer declaraciones en una entrevista televisiva en la que admitió haber cometido un "error". No obstante, también denunció "que todo esto que pasó durante esta semana no fue contra mí, fue contra el Gobierno".

"Fue un golpe más, de todos los que vienen dando, para intentar desestabilizarlo. Hace un mes que tenían guardado un video mío”, dijo el Jefe de Gabinete en referencia a las imágenes del avión privado, un hecho que ahora la Justicia investiga para determinar cómo se costearon los gastos.

Adorni evitó apuntar contra alguien específico, pero remarcó que “el video está claro que es de puertas adentro del Gobierno. Obviamente que salió de ahí porque no hay muchos que tengan acceso”, dijo, en referencia al aeropuerto de San Fernando, desde donde despegó el vuelo.

En ese sentido, tanto desde el sector karinista como del asesor presidencial Santiago Caputo, de quien depende políticamente la SIDE, prometieron "investigar", mientras algunos ya apuntan contra empleados de los organismos de seguridad que operan dentro del aeropuerto entre ellos, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Migraciones y Aduana. "Cualquiera pudo haber sido", dijo una alta fuente del Gobierno el viernes a A24.com.

Cerca del asesor presidencial se mantuvieron ajenos a la polémica, mientras fueron protagonistas de un hecho particular: un electricista perdió las llaves del salón Martín Fierro, donde concentran sus oficinas Santiago Caputo y sus colaboradores de Las Fuerzas del Cielo. A raíz de esto, tuvieron que llamar a un cerrajero para que destrabe la puerta de ingreso, ubicada en el primer piso de la Casa Rosada.

Por otra parte, en ambos bandos, desde el karinismo y el caputismo, reconocieron cierto malestar con la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, porque señalan que "mientras todo el Gobierno salió a respaldar públicamente a Adorni, ella estaba en el (festival) Lolapalooza" y ni siquiera tuiteó un mensaje de apoyo.

Cerca del Presidente admiten que midieron con encuestas el "affaire Manuel" y aseguran que "no tuvo impacto por ahora" en la opinión pública,

El martes se reúne la mesa política

Mesa política de Javier Milei, con Karina, Adorni, Santiago y Luis Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Lule Menem e Ignacio Devitt. Foto Presidencia.

En medio de ese clima, Adorni y Karina Milei decidieron postergar un día más la convocatoria a la nueva reunión de la mesa política que en principio había sido llamada para el jueves de la semana pasada.

Tras posponer el encuentro para este lunes, ya que varios funcionarios se encontraban de gira con Milei, finalmente la reunión de la mesa chica se volvió a postergar para este martes a las 11,30 hs en Casa Rosada.

Así, Adorni, Karina Milei, Martín y Eduardo "Lule" Menem y Santiago Caputo se volverán a ver las caras en el despacho del jefe de Gabinete para definir la estrategia parlamentaria en las primeras sesiones ordinarias.

Participarán del encuentro, además, Patricia Bullrich y el secretario de relaciones con el Parlamento y nexo de Adorni con el Congreso, Ignacio Levitt.