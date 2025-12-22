En vivo Radio La Red
El Gobierno se prepara para el último gran debate del año en el Congreso

La mesa política de Milei negocia contrarreloj los votos para que el Senado sancione antes de fin de año el Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal y la ley de Glaciares.

La mesa política del Gobierno renueva las negociaciones con el Congreso (Foto: archivo).

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocaron este lunes a una nueva reunión de mesa política del Gobierno, para intentar unificar la estrategia oficialista en el Congreso. El objetivo es claro: garantizar los votos para sancionar antes de fin de año el Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Glaciares.

Patricia Bullrich encabeza el debate del proyecto de reforma laboral (Foto: archivo).

Entre los convocados por Milei, además de Adorni, se destacan el ministro del Interior, Diego Santilli; la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador del interior Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

De esta manera, tras perder la votación por la inclusión del capítulo XI, que implicaba la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, en la administración libertaria se encendieron las alarmas por el accionar de los gobernadores aliados, quienes le dieron la espalda a la voluntad del oficialismo.

El Gobierno, según admitió el ministro Santilli este lunes, busca sostener el sistema de alianzas -incluido el PRO a pesar de los cortocircuitos por la designación de auditores de la AGN- y que el Senado sancione la ley de Presupuesto 2026 tal como obtuvo media sanción la semana pasada por Diputados, sin los cambios que en principio quería agregar el Gobierno.

El propio Presidente, Santilli y Bullrich admitieron que no insistirán con la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Educativo, y que votarán este viernes 26, después de Navidad, el proyecto tal como llegó al Senado.

Según trascendió, la decisión de sumar a último el capítulo XI que terminó siendo eliminado por la mayoría de la oposición y poniendo en dudas todo lo negociado por el Gobierno con los aliados, había sido del Presidente y del ministro de Economía, Luis Caputo, bajo la consigna de “no aceptar un presupuesto sin equilibrio fiscal”.

Sin embargo, a raíz de la confusión generada entre los propios aliados, Milei confirmó este domingo en una entrevista que no va a vetar la ley de Presupuesto si sale tal como se votó en la Cámara Baja, y que buscará otros mecanismos administrativos para hacer cumplir el superávit fiscal.

“Hemos podido sancionar el Presupuesto. Hoy tenemos media sanción. A mí, eso me parece muy importante. Y hay algo que todavía es más importante: ese Presupuesto está construido sobre la base de déficit cero”, destacó el mandatario.

En la cuenta regresiva, el Gobierno apuesta a afinar la estrategia para cerrar el año con la aprobación presupuestaria. Para lograr eso, decidieron el viernes cambiar la estrategia y pasar el debate de la reforma laboral para el 10 de febrero.

Milei despide el año con recital evangelista en Casa Rosada y asado en Olivos

Por la noche, Milei tiene previsto hacer un asado de balance y despedida del año con todo el Gabinete, tal como lo hizo el año pasado en la residencia presidencial de Olivos.

Antes de encabezar la reunión de la mesa política, Milei recibió en el Salón Héroes de Malvinas, en la planta baja de la Casa Rosada, al Coro Polifónico Nacional Evangélico, que ofreció un recital con varias melodías navideñas, como Aleluya de Hendel.

Noticia en desarrollo

