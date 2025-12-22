El Gobierno se prepara para el último gran debate del año en el Congreso

El propio Presidente, Santilli y Bullrich admitieron que no insistirán con la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Educativo, y que votarán este viernes 26, después de Navidad, el proyecto tal como llegó al Senado.

Según trascendió, la decisión de sumar a último el capítulo XI que terminó siendo eliminado por la mayoría de la oposición y poniendo en dudas todo lo negociado por el Gobierno con los aliados, había sido del Presidente y del ministro de Economía, Luis Caputo, bajo la consigna de “no aceptar un presupuesto sin equilibrio fiscal”.

Sin embargo, a raíz de la confusión generada entre los propios aliados, Milei confirmó este domingo en una entrevista que no va a vetar la ley de Presupuesto si sale tal como se votó en la Cámara Baja, y que buscará otros mecanismos administrativos para hacer cumplir el superávit fiscal.

“Hemos podido sancionar el Presupuesto. Hoy tenemos media sanción. A mí, eso me parece muy importante. Y hay algo que todavía es más importante: ese Presupuesto está construido sobre la base de déficit cero”, destacó el mandatario.

En la cuenta regresiva, el Gobierno apuesta a afinar la estrategia para cerrar el año con la aprobación presupuestaria. Para lograr eso, decidieron el viernes cambiar la estrategia y pasar el debate de la reforma laboral para el 10 de febrero.

Milei despide el año con recital evangelista en Casa Rosada y asado en Olivos

Por la noche, Milei tiene previsto hacer un asado de balance y despedida del año con todo el Gabinete, tal como lo hizo el año pasado en la residencia presidencial de Olivos.

Antes de encabezar la reunión de la mesa política, Milei recibió en el Salón Héroes de Malvinas, en la planta baja de la Casa Rosada, al Coro Polifónico Nacional Evangélico, que ofreció un recital con varias melodías navideñas, como Aleluya de Hendel.

Noticia en desarrollo