Se conoció el último ranking FIFA del 2025: en qué puesto quedó la Selección Argentina

Cómo se calcula el ranking FIFA y qué torneos influyen

El ranking FIFA se construye a partir de un sistema de puntos que tiene en cuenta los resultados de partidos oficiales y amistosos, ponderando factores como la importancia del encuentro, el rival, la competencia y la confederación. En el caso de Argentina, los compromisos de Eliminatorias Sudamericanas, sumados a amistosos internacionales, fueron determinantes para conservar su posición.

Este sistema permite medir el rendimiento sostenido de las selecciones a lo largo del tiempo y ofrece un panorama actualizado de la competitividad global. Por eso, mantenerse en los primeros lugares implica no solo ganar partidos, sino hacerlo de manera consistente frente a rivales de peso.

Quiénes completan el top ten del fútbol mundial

El top ten del ranking FIFA de diciembre de 2025 no presenta modificaciones respecto a la última actualización y mantiene a varias selecciones históricas entre las mejores del mundo. Detrás de España, Argentina y Francia, aparecen Inglaterra en el cuarto lugar y Brasil en el quinto. Portugal se ubica sexto, seguido por Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia, que completa los diez primeros puestos.

La presencia constante de estos equipos refleja el dominio de Europa y Sudamérica en el plano internacional, con selecciones que sostienen procesos largos y competitivos.

Un cierre de año que reafirma el protagonismo

Para la Selección Argentina, terminar el año como escolta en el ranking FIFA representa algo más que un número. Es la confirmación de un camino que sigue vigente y de un equipo que, más allá de los desafíos que plantea cada temporada, continúa siendo protagonista y referencia a nivel mundial.

Con la mirada puesta en los próximos compromisos oficiales y en el horizonte del Mundial 2026, la Albiceleste cierra el 2025 reafirmando su lugar entre los mejores del planeta y sosteniendo la ilusión de seguir compitiendo en la cima del fútbol internacional.