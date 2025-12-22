En vivo Radio La Red
Se conoció el último ranking FIFA del 2025: en qué puesto quedó la Selección Argentina

La FIFA publicó la última actualización del ranking mundial de selecciones de 2025 y la Selección Argentina volvió a confirmarse como una de las grandes potencias del fútbol internacional. ¿En qué puesto quedó?

Se conoció el último ranking FIFA del 2025: en qué puesto quedó la Selección Argentina

La FIFA dio a conocer la última actualización del ranking mundial de selecciones nacionales correspondiente a diciembre de 2025, y la Selección argentina volvió a decir presente entre las principales potencias del fútbol internacional. En una tabla que contempla los resultados obtenidos en eliminatorias, amistosos y compromisos oficiales, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se mantiene en la segunda posición, solo por detrás de España.

Foto: Reuters 
image

El cierre del año encuentra a la Albiceleste consolidada en la elite, sosteniendo un rendimiento regular a lo largo de la temporada y reafirmando su protagonismo en el escenario global, en un contexto de competencia cada vez más exigente entre las selecciones más poderosas.

En qué puesto quedó la Selección Argentina en el ranking FIFA

Argentina finalizó el 2025 en el segundo lugar del ranking FIFA, con un total de 1873.33 puntos. La clasificación es liderada por España, que alcanzó los 1877.18 puntos, mientras que Francia completa el podio con 1870 unidades. La diferencia entre los tres primeros refleja la paridad que existe en la cima del fútbol mundial y la importancia de cada resultado oficial.

El lugar obtenido por la Scaloneta no solo confirma su continuidad en los puestos de privilegio, sino que también ratifica la regularidad del ciclo encabezado por Scaloni, que logró sostener al equipo en lo más alto más allá del recambio natural y de la exigencia del calendario internacional.

Cómo se calcula el ranking FIFA y qué torneos influyen

El ranking FIFA se construye a partir de un sistema de puntos que tiene en cuenta los resultados de partidos oficiales y amistosos, ponderando factores como la importancia del encuentro, el rival, la competencia y la confederación. En el caso de Argentina, los compromisos de Eliminatorias Sudamericanas, sumados a amistosos internacionales, fueron determinantes para conservar su posición.

Este sistema permite medir el rendimiento sostenido de las selecciones a lo largo del tiempo y ofrece un panorama actualizado de la competitividad global. Por eso, mantenerse en los primeros lugares implica no solo ganar partidos, sino hacerlo de manera consistente frente a rivales de peso.

Quiénes completan el top ten del fútbol mundial

El top ten del ranking FIFA de diciembre de 2025 no presenta modificaciones respecto a la última actualización y mantiene a varias selecciones históricas entre las mejores del mundo. Detrás de España, Argentina y Francia, aparecen Inglaterra en el cuarto lugar y Brasil en el quinto. Portugal se ubica sexto, seguido por Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia, que completa los diez primeros puestos.

La presencia constante de estos equipos refleja el dominio de Europa y Sudamérica en el plano internacional, con selecciones que sostienen procesos largos y competitivos.

Un cierre de año que reafirma el protagonismo

Para la Selección Argentina, terminar el año como escolta en el ranking FIFA representa algo más que un número. Es la confirmación de un camino que sigue vigente y de un equipo que, más allá de los desafíos que plantea cada temporada, continúa siendo protagonista y referencia a nivel mundial.

Con la mirada puesta en los próximos compromisos oficiales y en el horizonte del Mundial 2026, la Albiceleste cierra el 2025 reafirmando su lugar entre los mejores del planeta y sosteniendo la ilusión de seguir compitiendo en la cima del fútbol internacional.

