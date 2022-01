Crecen las diferencias entre Nación y Provincia por la obligatoriedad de la vacuna

En este sentido, explicó que "vale la pena llevar adelante la discusión para desarmar muchos mitos que hoy circulan y que gente desprevenida o mal informada las crea". Y agregó: "Si se diera este debate público, se podrían contrastar esas opiniones y llevar adelante una discusión que ayude a las personas que tienen dudas a esclarecerse y optar por la vacuna".

Respecto a la vacunación pediátrica, Kreplak indicó que es la más atrasada: "Tenemos el 65%3 de los menores de 12 años con la primera dosis, pero apenas el 49% completó los esquemas. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para poder comunicarnos y sacarle las dudas a los pediatras que todavía tienen dudas y no la quieren recomendar".

Asimismo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmó que la obligatoriedad de la vacuna está en debate. “La obligatoriedad de la vacuna está obviamente en discusión porque tiene que ver también con las modificaciones que se van dando y lo que se va aprendiendo de esta enfermedad, a medida que muta el virus y a medida que logramos, a través de la campaña de inmunización, hacerle frente”, dijo en diálogo con Radio Provincia.

Vacunación en ruta.jpg Debate sobre la obligatoriedad de la vacuna.

¿Qué dijo Carla Vizzotti sobre la vacunación?

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dio por cerrado el debate sobre la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus y explicó por qué el Gobierno nacional no cree "necesario" incorporarla al calendario de vacunación.

"Nosotros no hemos hecho una resolución ministerial todavía porque no está dada la situación en relación a cuál es el escenario epidemiológico, qué variante va a circular, cuál va a ser su impacto y cuál es la población objetivo que tenemos que definir en el país como para incorporar una vacuna al calendario y aplicarla a largo plazo", detalló.

"Por lo tanto, ese es el motivo por el cual no la hemos incorporado", marcó Vizzotti. Y en ese contexto, reconoció que "hay un porcentaje muy importante de las personas que todavía no se han vacunado porque no podían acceder, y estamos viendo que con las acciones que estamos haciendo sí se está avanzando con esto", además de "un porcentaje de personas que aunque sea obligatoria tampoco se van a vacunar porque nos pasa con las vacunas de calendario".