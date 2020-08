"Mucho odio para tanta pobreza": el editorial de Jonatan Viale

El editorial de Jonatan Viale en A24

En su programa Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió al aumento de la pobreza en Argentina a pesar de los recursos con los que cuenta el país y a la gran cantidad de gente que, a pesar de la cuarentena, se acercó al santuario de San Cayetano en su día para pedir pan y trabajo. Además, apuntó contra los políticos por gastar la energía en agredir, en lugar de buscar soluciones.

"Por primera vez en 150 años el santuario de San Cayetano en Liniers está cerrado. Aun así, con pandemia, con cuarentena, con lluvia, con frío, fue incesante el desfile de gente que necesitó acercarse para pedir ¿Para pedir qué? Lo mismo de siempre: pan y trabajo".

"Vos sabés que en el exterior no entienden cómo Argentina tiene un porcentaje tan alto de su población que no puede acceder a la comida. Uno siempre piensa la potencialidad de Argentina. Esa Argentina que puede ser y nunca es. Agua dulce, soja, carne, trigo, maíz, oro, plata, litio. Octavo país con más territorio del mundo, lugares impresionantes para generar turismo: montañas, glaciares, cataratas; playas. Pero aun así, mirá lo que pasa. Unicef nos dice que de cada 100 chicos argentinos, 63 son pobres y 19 no tienen para comer".

"O sea que, si agarrás a 1.000 familias, 650 te dicen que su calidad de vida empeoró en relación al año pasado. Vos pensá que el 2019 no había sido un gran año. El dólar había saltado de 38 a 80 pesos. Ya habían cerrado muchísimas pymes y los políticos se la pasaron en campaña porque hubo elecciones".

"Sin embargo, noto a algunos demasiado metidos en el odio. Les ganó la bronca, les ganó la venganza, les ganó el veneno. Dedican mucho tiempo y mucha energía en agredir periodistas, bloquear empresas, demandar multinacionales, o defender impresentables que venden falopa en sus ambulancias municipales. Mucho odio para tanta pobreza".