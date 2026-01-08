En vivo Radio La Red
Política
Fernando Iglesias
Bélgica
BOLETÍN OFICIAL

Oficial: el nuevo cargo que ocupará Fernando Iglesias en el gobierno de Javier Milei

El ex diputado de Juntos por el Cambio fue designado “en comisión” mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. Había sido postulado en noviembre ante la Unión Europea.

Oficial: el nuevo lugar que ocupará el ex diputado Fernando Iglesias en el gobierno de Javier Milei (Foto: Twitter @FerIglesias).

El Gobierno formalizó la designación de Fernando Iglesias como nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina ante el Reino de Bélgica, luego de que ese país otorgara el plácet diplomático correspondiente. La medida quedó oficializada a través del Decreto 6/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

El nombramiento se realizó “en comisión”, debido a que el Senado de la Nación se encuentra en receso. Según se explicó en la normativa, la decisión se apoya en las facultades que le otorga al Poder Ejecutivo el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, que habilita al Presidente a cubrir vacantes que requieren acuerdo parlamentario mientras el Congreso no está en funciones.

La normativa también recordó que la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 habilita al Ejecutivo a designar de manera excepcional a personas ajenas a la carrera diplomática, siempre que cuenten con antecedentes y condiciones de idoneidad. En ese sentido, subrayó que se pueden nombrar embajadores a quienes “posean condiciones relevantes”, aun cuando no integren el cuerpo permanente del servicio exterior.

Bélgica otorgó el plácet y habilitó la designación de Fernando Iglesias

Respecto de Iglesias, el Gobierno consideró que reúne los requisitos necesarios para el cargo, entre otros motivos, por su desempeño como titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. La decisión fue respaldada por el otorgamiento del plácet por parte del Reino de Bélgica, paso indispensable para su asunción formal.

El nombramiento busca garantizar la continuidad de la representación argentina en Europa.

La sede diplomática argentina en Bruselas se encontraba vacante desde junio pasado. En ese contexto, el decreto destacó la necesidad de mantener una presencia institucional ininterrumpida en un país clave para los intereses argentinos en el ámbito europeo.

La postulación de Iglesias había sido enviada a comienzos de noviembre por el presidente Javier Milei, con el objetivo de fortalecer el vínculo con la Unión Europea, en momentos en que se espera la eventual firma de un acuerdo comercial entre el Mercosur y el bloque europeo, tras más de 25 años de negociaciones.

El texto oficial precisó, además, que los gastos derivados de la designación serán imputados a las partidas correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

