Oficial: el nuevo cargo que ocupará Fernando Iglesias en el gobierno de Javier Milei

Bélgica otorgó el plácet y habilitó la designación de Fernando Iglesias

Respecto de Iglesias, el Gobierno consideró que reúne los requisitos necesarios para el cargo, entre otros motivos, por su desempeño como titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. La decisión fue respaldada por el otorgamiento del plácet por parte del Reino de Bélgica, paso indispensable para su asunción formal.

El nombramiento busca garantizar la continuidad de la representación argentina en Europa.

La sede diplomática argentina en Bruselas se encontraba vacante desde junio pasado. En ese contexto, el decreto destacó la necesidad de mantener una presencia institucional ininterrumpida en un país clave para los intereses argentinos en el ámbito europeo.

La postulación de Iglesias había sido enviada a comienzos de noviembre por el presidente Javier Milei, con el objetivo de fortalecer el vínculo con la Unión Europea, en momentos en que se espera la eventual firma de un acuerdo comercial entre el Mercosur y el bloque europeo, tras más de 25 años de negociaciones.

El texto oficial precisó, además, que los gastos derivados de la designación serán imputados a las partidas correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.