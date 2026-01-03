Javier Milei celebró la captura de Maduro y reclamó por la desaparición del gendarme Nahuel Gallo

Embed LA CONTRADICCIÓN DE LOS ZURDOS



Lo que está pasando en las redes sociales es un ejemplo perfecto de la hipocresía progresista.



Veo en todos lados a venezolanos festejando la caída del dictador narcoterrorista Maduro pero también veo a todos los comunistas que viven en… — Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026

“Nosotros defendemos a los argentinos, la libertad y la democracia”, escribió el jefe de Estado, y advirtió que no tolerará más lo que definió como “psicopateadas” de quienes —según expresó— “arruinaron a la región con ideas socialistas”.

El mensaje cerró con una consigna contundente: “Venezuela celebra. Venezuela es libre. La izquierda llora. La Libertad Avanza”.

milei_trump Javier Milei y Donald Trump.

Horas antes, Milei ya había celebrado públicamente la captura de Maduro y había trazado una línea tajante: “Se está del lado del bien o se está del lado del mal”. En la misma línea, sostuvo que el contexto actual deja en evidencia “de qué están hechos algunos dirigentes y formadores de opinión”, a quienes acusó de defender la democracia, la libertad y la propiedad privada “solo cuando les queda cómodo”.

Por último, el Presidente rechazó cualquier postura intermedia frente al conflicto venezolano y aseguró que “no hay medias tintas ni grises”. Según Milei, quienes no defienden “con uñas y dientes la causa de la libertad” forman parte del problema y no de la solución.