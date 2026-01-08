Griselda Siciliani sorprende en Netflix con esta película dirigida por un ganador del Oscar

Silverio Gama, el protagonista, es un periodista y documentalista mexicano que vive en Estados Unidos y que recibió un importante reconocimiento internacional. Ese premio, lejos de traerle calma, funcionó como detonante de un viaje físico y emocional que lo devolvió a México y, al mismo tiempo, a los recuerdos que intentó dejar atrás.

Dentro del reparto, Griselda Siciliani interpretó a la esposa de Silverio, un personaje fundamental para comprender el conflicto emocional del protagonista. Lejos de ocupar un rol secundario, su personaje funcionó como espejo y contrapunto.

BARDO Netflix 2

La película mostró que detrás de cada columna, cada documental y cada análisis, existe una persona atravesada por dudas, contradicciones y culpas. Iñárritu eligió no idealizar al periodista, sino humanizarlo. Silverio no es un héroe ni una víctima. Es un hombre que se equivoca, que huye, que se cuestiona y que intenta comprender quién es realmente.

Alejandro G. Iñárritu y una obra profundamente personal

Alejandro G. Iñárritu ya había explorado los límites de la identidad, la fama y la culpa en películas anteriores. Sin embargo, en BARDO, falsa crónica de unas cuantas verdades, el director dio un paso más y construyó una obra que dialoga directamente con su propia biografía.

Tras ganar múltiples premios Oscar y consolidarse en Hollywood, Iñárritu regresó al cine en español con una propuesta que rompió con las estructuras tradicionales del relato. La película no sigue una línea narrativa clásica. Avanza y retrocede. Mezcla recuerdos, sueños, conversaciones imaginarias y situaciones absurdas que reflejan el caos mental del protagonista.

BARDO Netflix 4

Griselda Siciliani y un rol clave en la película

Griselda Siciliani construyó una figura que acompañó, cuestionó y sostuvo. Su actuación aportó sensibilidad y firmeza, mostrando el impacto que la crisis de Silverio tuvo en el núcleo familiar. La película dejó en claro que las dudas individuales no ocurren en el vacío, sino que afectan a quienes rodean al protagonista.

La relación de pareja fue retratada con honestidad, sin idealizaciones. Hubo reproches, silencios y momentos de ternura que reflejaron una intimidad realista y compleja.

El elenco de "BARDO, falsa crónica de unas cuantas verdades"

Daniel Giménez Cacho

Griselda Siciliani

Ximena Lamadrid

Íker Sánchez Solano

Luz Jiménez

Luis Couturier

Andrés Almeida

Clementina Guadarrama

Jay O. Sanders

Francisco Rubio

BARDO Netflix 3

Por qué ver esta película en Netflix

La película se encuentra disponible en Netflix a nivel global en su catálogo, permitiendo que una audiencia masiva acceda a una propuesta que, hasta hace algunos años, hubiera quedado limitada al circuito de cine arte.

La llegada de BARDO, falsa crónica de unas cuantas verdades a la plataforma reavivó el debate sobre el rol del cine autoral en el streaming y sobre la necesidad de historias que no subestimen al espectador.

Para muchos, se trató de una película incómoda pero necesaria. Para otros, una experiencia desafiante que obligó a repensar la relación entre éxito, identidad y pertenencia.

Tráiler de "BARDO, falsa crónica de unas cuantas verdades"