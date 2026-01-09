Morena Rial se separó y se conoció qué aliviana sus duros días en la cárcel: "Consume por la ansiedad"

"La angustia de ella es que le decían 'quedate tranquila que te dan la domiciliaria' y bueno, se la negaron. Después le decían 'quedate tranquila que en Cámara se gana' y no se ganó. Entonces Morena tiene una angustia ya por falta de resultados, pero para mí no se la está tratando de igual manera ante la ley que otra persona", reconoció el letrado.

Y en ese sentido cuestionó la decisión de la Justicia de dejarla detenida tanto tiempo: "Pienso que están actuando más por el qué diran que por lo que por ley corresponde, es una opinión netamente personal".

Leiro remarcó que en su última visita al penal le llevó un elemento clave que le compró Rial: "La última vez que fui le llevé una heladera que se la compró Jorge. Ella tiene un TOC que consume hielo permanentemente y eso le calma el ansia, le hace bien. El tema de la alimentación es una cuestión lógica: si uno está acostumbrado a comer de cierta manera, la cárcel no es un restaurante. Le costó pero ya lo superó", reconoció.

En cuanto a la relación con la familia, el letrado comentó: "Fortaleció mucho la relación con su familia, se empezó a hablar de nuevo con Facundo, el papá de su hijo Francesco. Cuestión que yo la veo positiva tanto para su vida personal como para su reinserción a la sociedad ahora cuando pueda salir".

En cuanto a la picadura de una araña que sufrió Morena Rial, el abogado le restó importancia al tema remarcando que le puede pasaren cualquier ámbito y confirmó que ella no está más de novia.

"El embarazo resultó ser efecto post traumático que tuvo un atraso que se debía al estado de nerviosismo e incertidumbre de estar ahí. Con su novio tengo entendido que no lo es más", indicó Leiro. Y sobre el trabajo de More Rial en el penal explicó: "Lleva todos los legajos de los detenidos, donde llevan el control de todos los internos".

Cómo fue la detención de Morena Rial

Morena Rial, hija del periodista Jorge Rial, fue detenida nuevamente el 29 de septiembre de 2025 en un departamento del barrio de Caballito.

La Justicia revocó su excarcelación por incumplir reiteradamente las condiciones impuestas, como no presentarse a comparecencias quincenales, no iniciar tratamiento psicológico ni psiquiátrico, y no acreditar medios de subsistencia

Estaba imputada por robo agravado en una vivienda de Villa Adelina, San Isidro, ocurrido el 18 de enero de 2025, donde participó junto a otros en un robo con escalamiento y efracción.

La joven había sido excarcelada en marzo tras admitir su rol. Posteriormente, se le dictó prisión preventiva por riesgo de fuga, y permanece detenida en una unidad penitenciaria de Magdalena, donde sigue en prisión.