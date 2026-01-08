Milei recibió en Casa Rosada a una dirigente opositora venezolana en medio de la transición política

Más temprano, Milei había mantenido otro encuentro en la Casa Rosada con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, donde la crisis venezolana también formó parte de la agenda.

La celebración de Milei tras la caída de Maduro

El presidente Javier Milei se refirió al operativo de Estados Unidos en Venezuela y celebró la captura de Nicolás Maduro. Lo hizo a través de un extenso mensaje publicado el último sábado en redes sociales, donde cuestionó con dureza a la izquierda y a los sectores progresistas, a los que acusó de “hipocresía” por defender la democracia pero lamentar la salida de un presidente autoritario.

Bajo el título “La contradicción de los zurdos”, Milei afirmó que mientras millones de venezolanos celebran el fin del chavismo, “los comunistas que viven en democracias occidentales lloran el fracaso de su ideología”. Según el mandatario, esos sectores “dicen amar la democracia, pero lloran cuando cae un dictador” y “dicen defender al pueblo, pero odian verlo festejar su libertad”.

En ese marco, el Presidente volvió a calificar al régimen venezolano como una dictadura “narcoterrorista” y aseguró que Maduro pasará el resto de sus días detenido en una cárcel de Estados Unidos, acusado de haber encabezado una organización criminal. Además, lo responsabilizó de la crisis humanitaria en Venezuela y sostuvo que el chavismo dejó al 90% de la población en la pobreza, además de provocar la emigración de millones de personas.

Milei también volvió a mencionar el caso de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que permanece desaparecido tras ser secuestrado por el gobierno venezolano, y acusó a Maduro de sostenerse en el poder mediante el fraude electoral.

“Nosotros defendemos a los argentinos, la libertad y la democracia”, escribió el jefe de Estado, y advirtió que no tolerará más lo que definió como “psicopateadas” de quienes —según expresó— “arruinaron a la región con ideas socialistas”.

El mensaje cerró con una consigna contundente: “Venezuela celebra. Venezuela es libre. La izquierda llora. La Libertad Avanza”.

Horas antes, Milei ya había celebrado públicamente la captura de Maduro y había trazado una línea tajante: “Se está del lado del bien o se está del lado del mal”. En la misma línea, sostuvo que el contexto actual deja en evidencia “de qué están hechos algunos dirigentes y formadores de opinión”, a quienes acusó de defender la democracia, la libertad y la propiedad privada “solo cuando les queda cómodo”.

Por último, el Presidente rechazó cualquier postura intermedia frente al conflicto venezolano y aseguró que “no hay medias tintas ni grises”. Según Milei, quienes no defienden “con uñas y dientes la causa de la libertad” forman parte del problema y no de la solución.