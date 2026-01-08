En vivo Radio La Red
La muerte de un bebé de 3 meses conmociona a toda una provincia: la grave sospecha de la Justicia

La Justicia investiga la muerte de un bebé de tres meses y ordenó la detención de sus padres. La causa avanza bajo secreto de sumario y se esperan los resultados de la autopsia.

l domingo el bebé fue trasladado desde la localidad de Camilo Aldao al Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez

l domingo el bebé fue trasladado desde la localidad de Camilo Aldao al Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez, luego de que el personal médico advirtiera un cuadro clínico grave.

La muerte de un bebé de apenas tres meses en la provincia de Córdoba abrió una investigación judicial que, con el paso de las horas, comenzó a revelar datos sensibles y comprometedoras hipótesis sobre el rol de sus propios padres. El fallecimiento ocurrió el lunes en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, adonde el pequeño había sido derivado en estado crítico desde el sudeste provincial.

Según reconstruyó la Fiscalía, el domingo el bebé fue trasladado desde la localidad de Camilo Aldao al Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez, luego de que el personal médico advirtiera un cuadro clínico grave. Debido a la complejidad de la situación, se dispuso su derivación urgente a la capital provincial.

En el Hospital de Niños, los profesionales constataron un estado irreversible de muerte cerebral. Pese a los esfuerzos realizados, el bebé falleció durante la mañana del lunes 7, lo que activó automáticamente los protocolos judiciales ante la sospecha de una muerte violenta.

La intervención de la Justicia y la investigación penal

La Fiscal&iacute;a comenz&oacute; a focalizarse en el entorno m&aacute;s cercano del menor, ante la falta de indicios que apuntaran a causas naturales o accidentales.

La Fiscalía comenzó a focalizarse en el entorno más cercano del menor, ante la falta de indicios que apuntaran a causas naturales o accidentales.

La causa quedó a cargo del fiscal de feria de Marcos Juárez, Fernando Epelde, quien ordenó una serie de medidas inmediatas para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, la preservación de la historia clínica, la toma de testimonios al personal de salud y el inicio de peritajes forenses.

“El bebé era sano, no estaba desnutrido y no presentaba ninguna patología previa que pudiera explicar el cuadro”, sostuvo Epelde en declaraciones a la prensa. Ese dato se transformó en uno de los ejes centrales de la investigación.

Con el avance de las primeras actuaciones, la Fiscalía comenzó a focalizarse en el entorno más cercano del menor, ante la falta de indicios que apuntaran a causas naturales o accidentales.

Las pruebas que comprometen a los padres

Con el correr de las horas, el expediente incorporó prueba documental y testimonial que encendió las alarmas de los investigadores. “Hoy en día, atento a la prueba que tenemos incorporada en la causa, surgen elementos para sospechar que podría haber habido intervención de los padres”, afirmó el fiscal Epelde.

Ante este escenario, la Justicia dispuso la detención de la madre, de 18 años, y del padre, de 24, quienes quedaron imputados por el delito de homicidio calificado por el vínculo, una figura que prevé la pena de prisión perpetua.

Según trascendió, la joven no posee antecedentes penales, mientras que el padre tendría registros por delitos menores contra la propiedad, aunque sin vinculación directa con la causa actual.

La autopsia y los peritajes forenses

Uno de los puntos clave de la investigación es la autopsia, que fue ordenada en la ciudad de Córdoba para garantizar un análisis exhaustivo e independiente. Hasta el momento, los resultados oficiales no fueron difundidos, ya que rige el secreto de sumario.

Fuentes judiciales indicaron que los primeros estudios médicos detectaron lesiones internas en la zona craneal, aunque se aguardan informes definitivos que permitan determinar el mecanismo, la data y la posible causa de esas lesiones.

Además, no se descarta la realización de pericias complementarias y evaluaciones interdisciplinarias, con el objetivo de reconstruir el contexto en el que el bebé sufrió las heridas que derivaron en su muerte.

Testimonios y reconstrucción del contexto familiar

En paralelo, la Fiscalía avanza con la toma de declaraciones testimoniales a familiares, vecinos y personas del entorno cercano de la pareja. También se analizan los movimientos de los padres durante las horas previas a la internación del niño.

“El objetivo es reconstruir minuto a minuto qué pasó y quiénes estuvieron con el bebé”, señalaron fuentes con acceso a la causa. La investigación se desarrolla con extrema cautela debido a la sensibilidad del caso.

Conmoción en Camilo Aldao y avance de la causa

El caso generó una profunda conmoción en la localidad de Camilo Aldao, donde la familia residía. Mientras tanto, los padres del bebé permanecen detenidos a disposición de la Justicia, a la espera de nuevas resoluciones judiciales.

Desde la Fiscalía remarcaron que la imputación no fue adoptada de manera apresurada, sino a partir del análisis integral de la evidencia recolectada hasta el momento. “La investigación está en pleno desarrollo y todavía restan medidas importantes”, sostuvo Epelde.

El expediente continúa avanzando mientras se esperan los resultados finales de la autopsia y los peritajes forenses, que serán determinantes para definir el rumbo del proceso judicial.

