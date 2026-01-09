A24.com

Moria Casán no tuvo piedad con Flor Vigna al escuchar su canción para Luciano Castro: "Quedó..."

Flor Vigna usó su música para lanzar una indirecta hacia Luciano Castro, y Moria Casán reaccionó con críticas filosas en su programa.

9 ene 2026, 12:03
moria casán, flor vigna
moria casán, flor vigna

Como excusa para promocionar su nuevo tema, Flor Vigna compartió un video en redes sociales y se burló de su ex, Luciano Castro, luego de que se conociera su infidelidad a Griselda Siciliani. La publicación generó repercusión inmediata y abrió un nuevo capítulo en la polémica.

Ahora, en La Mañana con Moria (El Trece), la Lengua Karateca no dudó en opinar sobre la cantante y lanzó fuertes declaraciones. "Es una bailarina impresionante y hace boxeo también, hace todo, pero en el canto le falta pegarla", comentó la conductora.

"Le falta pegar un éxito", remarcó Moria Casán, dejando en claro que, para ella, Vigna todavía no logró consolidarse en la música.

Naza Di Serio explicó la estrategia de la artista: “Es una canción nueva que hizo y, para viralizarla, empezó este video con 'Oye, guapa'”.

Pero Moria fue más filosa y agregó: "Le falta soltar, ella se quedó enganchada con la parte genital de este chabón. Una vez lo comparó con (Nico) Occhiato".

La conductora continuó con su crítica sin filtro: "Parece que no puede largar esa parte. Cuando estás enganchado con algo que te quedó colgando ahí, papito".

En el panel también recordaron el trasfondo de la polémica: "Ella obviamente contó en varias notas que él fue infiel con Siciliani".

Qué dice Flor Vigna en el video que gasta a Luciano Castro tras la infidelidad a Griselda Siciliani

En medio de la polémica por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una joven danesa en Madrid, Flor Vigna, expareja del actor, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje cargado de ironía bajo la apariencia de promoción musical.

La artista publicó en sus reels de Instagram un clip que no pasó desapercibido entre sus seguidores. Allí, al presentar su nuevo sencillo La vara baja, eligió comenzar con una expresión que remite de manera directa a los audios que Castro habría mandado a su amante: "Oye, guapa".

Sin embargo, Vigna fue más allá y agregó otra frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia su ex: "Que la vara nunca esté baja".

El contenido de la canción, por su parte, refuerza esa intención crítica y punzante que la cantante quiso transmitir: "Qué baja está vara, me siento una tarada, haciendo un casting para un amor. Chamuyos de fantasmas, princesos en rebaja, migajas en vez de un buen amor. Qué decepción".

Se habló de
Moria Casán Flor Vigna Luciano Castro

