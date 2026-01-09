Moria Casán no tuvo piedad con Flor Vigna al escuchar su canción para Luciano Castro: "Quedó..."

Pero Moria fue más filosa y agregó: "Le falta soltar, ella se quedó enganchada con la parte genital de este chabón. Una vez lo comparó con (Nico) Occhiato".

La conductora continuó con su crítica sin filtro: "Parece que no puede largar esa parte. Cuando estás enganchado con algo que te quedó colgando ahí, papito".

En el panel también recordaron el trasfondo de la polémica: "Ella obviamente contó en varias notas que él fue infiel con Siciliani".

Qué dice Flor Vigna en el video que gasta a Luciano Castro tras la infidelidad a Griselda Siciliani

En medio de la polémica por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una joven danesa en Madrid, Flor Vigna, expareja del actor, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje cargado de ironía bajo la apariencia de promoción musical.

La artista publicó en sus reels de Instagram un clip que no pasó desapercibido entre sus seguidores. Allí, al presentar su nuevo sencillo La vara baja, eligió comenzar con una expresión que remite de manera directa a los audios que Castro habría mandado a su amante: "Oye, guapa".

Sin embargo, Vigna fue más allá y agregó otra frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia su ex: "Que la vara nunca esté baja".

El contenido de la canción, por su parte, refuerza esa intención crítica y punzante que la cantante quiso transmitir: "Qué baja está vara, me siento una tarada, haciendo un casting para un amor. Chamuyos de fantasmas, princesos en rebaja, migajas en vez de un buen amor. Qué decepción".