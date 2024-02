Ola de repudio a Javier Milei por burlarse del síndrome de Down para atacar a un gobernador

milei discriminador.jpg

Tras el polémico tuit, Torres habló y dijo: "Nosotros no somos el sabotaje, no tengamos miedo de hablar, no nos callemos, no nos dejemos faltar más del respeto, ¿cuánto odio puede haber en una persona que con sorna twittea riéndose de un chico con Síndrome de Down?, ¿qué le puede haber pasado a esa persona en la vida para tener tanto odio y resentimiento?", cuestionó Torres.

Además, hizo hincapié en lo discriminatorio de la actitud de Javier Milei y en la falta de respeto a quienes no piensan como él.

"Me generó tanto rechazo ver una cosa así. No porque me lo hayan hecho a mí, yo tengo el cuero duro y estoy convencido de que lo que estamos haciendo está bien, pero eso tiene un componente muy peligroso. ¿Qué ejemplo le da el presidente de la Nación a las nuevas generaciones? El ejemplo es la burla, el odio, el insulto", indicó.

El día que el Presidente usó "mogólico" como insulto

En septiembre, cuándo aún estaba en su campaña presidencial, Javier Milei calificó de “pedazo de mogólico, imbécil, tarado” al economista liberal Roberto Cachanosky, al rechazar su postura sobre batalla cultural, en un video difundido en aquel momento.

Al respecto, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) advirtió que “la utilización de la palabra mogólico u otras relacionados como insulto es discriminatoria ya que tiene su origen en las primeras descripciones médicas que se hicieron acerca de las personas con síndrome de Down, por la forma habitual de los ojos de quienes tienen esta condición”.

“El término suele usarse para insultar haciendo referencia a la falta de inteligencia de la persona a la cual se dirige. Es decir, sitúa a los individuos en parámetros de normalidad-anormalidad y entiende a la discapacidad intelectual como algo fuera de lo normal, incorrecto u objeto de burla”, agregó la entidad.

Finalmente, Asdra invitó a visualizar su campaña nacional “Insultos” donde se plantea que “la utilización del término 'mogólico' constituye en sí mismo un acto de discriminación, tal como lo han expresado personas con síndrome de Down y sus familias”.