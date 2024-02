¿Qué significa "No la ven" en el lenguaje libertario de Javier Milei?

Javier Milei y su tribu

El concepto de tribu alude a un grupo social primitivo que tienen usos y costumbres propios, dando lugar a creencias, ideas, valoraciones y comportamientos similares sobre determinados asuntos a los que se suma un objetivo común.

En esta línea, La Cámpora lo ha conseguido, aunque se autodenominen “Orga” al igual que la militancia radical, la juventud del PRO o incluso movimientos sociales y barriales.

Javier Milei y La Libertad Avanza

Milei ha logrado configurar una base de seguidores con algunas particularidades llamativas:

1.- El compromiso con su líder;

2.- La defensa de ciertos ideales;

3.- La capacidad de acción digital y

4.- La asistencia masiva en eventos territoriales.

Los más críticos expresan que este “nuevo grupo” tiene una base líquida e inestable y que probablemente los una más el enojo u odio a los otros (llámese Peronismo o Casta) que el amor con el de al lado.

En definitiva, este grupo tiene variados puntos de encuentro. Sin embargo hay uno que repiten como una arenga que tiene diversos significados, depende el contexto y el interlocutor: “No la ven”.

Qué significa el “No la ven” de los libertarios

“No la ven” parece ser una arenga, una expresión de cohesión grupal, más que las múltiples significaciones que se le pueden atribuir. Pero la intención de este escrito es aclarar algunas de ellas:

1. El principal significado del concepto es la incomprensión por parte de la política tradicional del cambio de paradigma que llegó para la Argentina.

2. Adicionalmente, es la negación pura y dura de que la sociedad le dijo no a la casta. Algo así como “No la ven porque no la quieren ver”. Por lo que en este caso es no lo asumen, no lo aceptan. Lo niegan

3. Como dijimos antes, también resume un posicionamiento, la frase incluye y sirve como declaración de combate al otro e insignia para la unidad entre los propios. Una arenga para ser parte del grupo, de la tribu. En este caso el significante es más relevante que el significado. Es la complicidad del “nosotros” por sobre la confusión de los ajenos.

“No la ven” de los libertarios es:

No lo entienden, porque viven el paradigma anterior

No lo asumen, porque no les conviene

No lo quieren comprender, porque les duelo

No la pueden creer, porque están anonadados de que Milei sea presidente.

El duelo de no verla

Pareciera ser que, según el concepto libertario, “No la ven” es el duelo que debe atravesar la clase dirigente tradicional. Y que cumple con las típicas etapas de ese complejo momento: crisis inicial, negación, enojo, depresión, aceptación y luego en el mejor de los casos, aprendizaje.

Finalmente

"No la ven" principalmente es una frase que genera complicidad entre los votantes libertarios. Indica la negación o la ignorancia de la política tradicional a la revolución que ya está en marcha según el paradigma libertario. Es un lazo que une a jóvenes que se suman a estas ideas con “jovatos” que peinan canas en la lucha por la libertad.

“No la ven” es el supuesto antónimo un poco soberbio a “Nosotros, si la vemos”.

(*) Gabriel Slavinsky es Psicólogo y consultor político. Autor de 100 Recomendaciones para dirigentes políticos