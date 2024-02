Ignacio Torres contra Javier Milei: "¿Cuánto odio puede haber en una persona?"

"Un gobernador tiene la obligación de defender los intereses de su provincia, más allá del signo político de cada municipio", afirmó Torres. Y añadió: "Sé que estamos peleando por algo justo, no estamos mendigando nada al Gobierno nacional. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias".

En la misma línea, señaló que "este gobernador no se quiere pelear con nadie, yo quiero acordar, pero no me voy a dejar apretar nunca", mientras argumentó que la decisión del Gobierno de retenerle fondos a Chubut no tuvo que ver con que la gobierne un dirigente del PRO, sino porque se buscó "disciplinar" a todas las provincias a través de una provincia "chica".

"Uno de los comentarios que hicieron fueron que Chubut es un barrio porteño, de 500.000 habitantes. Es cierto, somos una provincia chica, pero nos sabemos defender y lo vamos a hacer hasta las últimas consecuencias", expresó.

Ignacio Torres le respondió a Javier Milei

Asimismo, Torres apuntó contra el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, porque fue el único que no firmó la solicitada a favor de Chubut.

Sobre el final de su exposición, el gobernador chubutense cuestionó directamente a Javier Milei: "¿Cuánto odio puede haber en una persona que con sorna tuitea riéndose de un chico con síndrome de Down?, ¿Qué le puede pasar a una persona para tener tanto odio y resentimiento?", dijo, en referencia a una publicación que el Presidente puso "Me gusta", en la que se retocaba una foto de Torres con la imagen de un chico con síndrome de Down.