Javier Milei prepara un duro discurso para la apertura nocturna de las sesiones ordinarias del Congreso

Fuentes de la Casa Rosada dijeron a A24.com que esperan un fuerte tono confrontativo contra lo que el presidente denomina "la casta" política, luego de que días atrás el mandatario profundizara sus críticas a todos los que se opusieron a la Ley Bases para la Libertad, más conocida como ley ómnibus y llamara al Congreso como "un nido de ratas".

Según pudo saber este portal, Milei pidió al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, un informe sobre la herencia recibida a partir de datos concretos del gasto en distintas áreas, con denuncias de ñoquis y de corrupción, surgidas de las auditorías.

"Aún no lo empezó a escribir. Lo va a redactar él, en papel y birome, como le gusta, y va a decir unas cuantas verdades", anticipan fuentes cercanas a Milei que remarcan que "no es un político tradicional sino un completo outsider" y que "su discurso no va a durar ni 3 o 4 horas como lo hacía Cristina Kirchner ni 10 minutos como los de Mauricio Macri".

A partir de esos datos, el gobierno prepara un nuevo ajuste en el Estado, que incluye cierres de organismos como el INADI y privatizaciones. Sin dar vueltas, Milei anticipó en una entrevista televisiva la semana pasada los primeros resultados de dos meses de gestión con un ajuste que incluyó el despido de más de 50.000 empleados del Estado -y preparan más-, la eliminación de casi 200.000 planes sociales y sigue la reducción de cargos políticos.

También admite que el congelamiento de salarios y jubilaciones es parte del plan para que la recesión haga bajar la inflación, pero de eso responsabiliza a su antecesor, Alberto Fernández.

Los temas que Milei tiene en carpeta para llevar a ordinarias del Congreso

ley-de-bases-cuales-ley-omnibus-javier milei-1728047.jpg Ley Ómnibus: el proyecto volverá a foja cero y volverá a debatirse en las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales (Foto: archivo).

Milei analiza reiterar el pedido de modificaciones a leyes clave que conformaban el núcleo duro de la Ley ómnibus y el DNU, se escuchó en los pasillos de la Casa Rosada.

En esa lista figuran una reforma impositiva integral, la reforma laboral que se encuentra frenada por la justicia a raíz de un reclamo de la CGT y una ley que modifica el Código Penal para prohibir a funcionarios de cualquier gobierno que impriman moneda.

Milei busca que la eliminación de la moneda local se transforme en una política de Estado, como parte de la estrategia del gobierno libertario para avanzar hacia una "dolarización" o "competencia de monedas".

"La reforma integral impositiva es casi tan importante como la ley bases", acotó un funcionario de la Casa Rosada consultado por A24.com.

Tiene que ver con el paquete impositivo que Milei decidió sacar de la ley ómnibus, que contenía la reforma de la movilidad jubilatoria, el impuesto a las ganancias y el blanqueo de capitales, entre otros impuestos coparticipables que la nación ofrecía a los gobernadores para que financien sus provincias y podría insistir en el Congreso para que se voten.

Milei se prepara para ir al Congreso en un clima de creciente confrontación

ley omnibus .jpg

Lo que está claro es que Milei se concentrará en esta semana a diagramar su discurso ante el Congreso, mientras escala el conflicto por el ajuste de fondos a las provincias. Diputados y senadores de la oposición dialoguista de Juntos por el Cambio y aliados de la Somos Coalición Federal ahora evalúan votar en contra del DNU que desregula la economía.

Milei tiene apenas 38 diputados y 7 senadores propios de LLA y no queda claro quiénes de los bloques dialoguistas continuarán con su apoyo a los proyectos del Gobierno.

Pero Milei está decidido a avanzar a fondo con el ajuste y se niega a negociar la eliminación de fondos con las provincias, que le advierten que, de no flexibilizar su posición, llevarán el conflicto a una judicialización que, de no retomar el diálogo, podría terminar en la Corte Suprema de Justicia.

Javier Milei afirmó el acuerdo con Macri es "fundamental" para tratar de ganar las Elecciones Javier Milei afirmó el acuerdo con Macri es "fundamental" para tratar de ganar las Elecciones. (Foto: archivo)

El presidente planeaba concretar esta semana, antes de la apertura de sesiones ordinarias, el demorado encuentro con el expresidente Mauricio Macri, uno de los principales aliados políticos hasta ahora, junto a la ministra y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich; busca empezar a conformar una eventual alianza parlamentaria que le dé sustento político al Gobierno y con la mira puesta en conseguir más bancas en el Congreso en 2025.

Pero el clima de conflictividad política con que Milei deberá enfrentar el próximo viernes en el Congreso, terminó postergando una cumbre del PRO, por diferencias internas sobre el apoyo que dará ese partido al Gobierno.