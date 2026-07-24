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"Nos hubiese gustado tener más...": el análisis de Arruabarrena sobre la victoria de Boca por Copa Sudamericana

Rodolfo Arruabarrena analizó el 1-0 sobre O’Higgins en La Bombonera, valoró el esfuerzo del equipo ante un rival con más rodaje y elogió la dupla Merentiel-Villa.

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Rodolfo Arruabarrena 

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Rodolfo Arruabarrena habló en conferencia de prensa tras la victoria de Boca sobre O'Higgins en la ida del repechaje de la Copa Sudamericana 2026, su primer encuentro en La Bombonera desde su regreso al club, y destacó lo hecho por sus dirigidos en el inicio de la llave.

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A la hora de evaluar el rendimiento colectivo durante los noventa minutos, el director técnico valoró el resultado aunque remarcó pasajes del juego a ajustar. "Es un triunfo, nos hubiese gustado tener un poquito más de control de pelota pero también tuvimos situaciones para convertir un gol más. El rival es un muy buen rival, que tiene muchos más partidos oficiales que nosotros y se vio por algunos momentos pero los pibes trabajaron bien", inició el Vasco.

Asimismo, el DT no ocultó la emoción que le produjo volver a dirigir en el templo xeneize y el impacto que tuvo el aliento del público en el tramo final del partido. "En cuanto a mi vuelta, las mismas sensaciones que cuando era pibe cuando debuté acá. La hinchada no ha cambiado y los jugadores la han sentido, sobre todo esos últimos minutos que veía que el rival se nos venía. La gente siempre aparece y nos da la fuerza", agregó.

Qué dijo Rodolfo Arruabarrena sobre Miguel Merentiel y su sociedad con Sebastián Villa

En cuanto a lo hecho por Miguel Merentiel, autor del primer y único gol de la jornada, el entrenador se mostró optimista de cara al futuro de su sociedad con Sebastián Villa. "Hay que conocerlo a Sebastián, con los entrenamientos y los partidos. Es rápido y cuando Miguel sale a pivotear con la velocidad que tiene el otro muchas veces es imposible llegar. Hasta Leo que es rápido le costó", explicó el director técnico sobre las características de ambos atacantes.

Además, ponderó la efectividad del atacante uruguayo y su entendimiento con otros referentes de la nómina. "Miguel lo hizo muy bien, tiró diagonales, se conoce bien con Leandro y la jugada del gol la han hecho varias veces. Contento por él porque no es un puesto que más le gusta y ha hecho un gran partido", reconoció Arruabarrena.

Qué balance general hizo el DT de Boca sobre el rendimiento del equipo

En el cierre de su análisis, el estratega resaltó la actitud de sus dirigidos frente a un adversario que llegó con mayor ritmo de competencia oficial. "Todos los chicos han estado en nivel bueno, obviamente que soy entrenador y tengo que exigirles más y tenemos que mejorar pero enfrente hay un rival que sabe lo que quiere, viene haciendo una temporada importante y más rodaje que nosotros", concluyó el entrenador de Boca.

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