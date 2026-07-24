"Nos hubiese gustado tener más...": el análisis de Arruabarrena sobre la victoria de Boca por Copa Sudamericana

Además, ponderó la efectividad del atacante uruguayo y su entendimiento con otros referentes de la nómina. "Miguel lo hizo muy bien, tiró diagonales, se conoce bien con Leandro y la jugada del gol la han hecho varias veces. Contento por él porque no es un puesto que más le gusta y ha hecho un gran partido", reconoció Arruabarrena.

Qué balance general hizo el DT de Boca sobre el rendimiento del equipo

En el cierre de su análisis, el estratega resaltó la actitud de sus dirigidos frente a un adversario que llegó con mayor ritmo de competencia oficial. "Todos los chicos han estado en nivel bueno, obviamente que soy entrenador y tengo que exigirles más y tenemos que mejorar pero enfrente hay un rival que sabe lo que quiere, viene haciendo una temporada importante y más rodaje que nosotros", concluyó el entrenador de Boca.