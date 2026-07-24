Anamá Ferreira criticó el nuevo curso de Wanda Nara: "No engañar a la gente"

Tras el robo en su casa de campo en Milán y la tensión con Mauro Icardi, Wanda Nara fue noticia al lanzar una academia online apuntada directamente para mujeres.
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La ex modelo Anamá Ferreira analizó el nuevo curso que lanzó Wanda Nara para mujeres que sueñan ser como ella y fue categórica.
Tras el robo en su casa de campo en Milán y la tensión con Mauro Icardi, Wanda Nara fue noticia al lanzar una academia online apuntada directamente para mujeres.
"Academia Wanda" se trata de una propuesta de formación pensada especialmente para mujeres que desean emprender, fortalecer sus proyectos y alcanzar la independencia económica.
"Es un curso donde tienen todo lo que necesitan, sobre todo las mujeres. Herramientas para creer en ustedes mismas y crear lo que ustedes quieran, para hacer crecer sus empresas y finalmente animarse a tener sus empresas. Para tener nombre y apellido propio", explicó la mediática sobre su particular proyecto.
Y se destaca: "Van a poder lograr lo que quieran de sus vidas, para que no tengan que depender de nadie, puedan cumplir sus sueños y amen su vida".
Lo cierto es que al ser consultada por este tema, Anamá Ferreira fue contundente al analizar la propuesta presentada por la conductora y fue crítica sobre ese polémico curso.
“Ella tiene que tener mucho cuidado de no engañar a la gente. Les dan un diploma, el cuaderno lo bajas de internet. Dice: ‘Vas a escuchar mis audios de WhatsApp una cosa así’”, comenzó la ex modelo en diálogo con Marina Calabró y Guido Záffora por El observador.
"Hay que tener cuidado con la gente porque anda corta de plata y va a pagar un curso pensando que va a conseguir un jugador de fútbol o alguien. ¿Qué les vas a decir?", continuó Anamá Ferreira.
Y remarcó: “Acá nosotros conocemos a Wanda y sabemos cómo comenzó todo, ¿entendés? No menosprecio la inteligencia de nadie, pero por ahí la gente pobre va a pensar que va a lograr tener una casa en Milán o que se yo”.
"La gente joven hoy en día tiene una cultura de redes sociales que lo hace cualquiera, sabe qué tiene que subir o no. Pienso que si ella hubiera dicho voy a dar unas clases magistrales de emprendedora, me parece que hubiera sido mejor", concluyó categórica Anamá Ferreira sobre el curso presentado por Wanda Nara.
Wanda Nara lanzó "Academia Wanda", una propuesta de formación para mujeres que quieren emprender y reveló los precios para aquellas interesadas en Argentina y el exterior.
Según contaron en el programa Intrusos (América Tv), el curso ya se encuentra disponible y tiene un valor de "100.000 pesos" para Argentina, mientras que quienes residan en el exterior podrán acceder por "67 dólares".