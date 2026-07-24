Anamá Ferreira criticó el nuevo curso de Wanda Nara: "No engañar a la gente"

Lo cierto es que al ser consultada por este tema, Anamá Ferreira fue contundente al analizar la propuesta presentada por la conductora y fue crítica sobre ese polémico curso.

“Ella tiene que tener mucho cuidado de no engañar a la gente. Les dan un diploma, el cuaderno lo bajas de internet. Dice: ‘Vas a escuchar mis audios de WhatsApp una cosa así’”, comenzó la ex modelo en diálogo con Marina Calabró y Guido Záffora por El observador.

"Hay que tener cuidado con la gente porque anda corta de plata y va a pagar un curso pensando que va a conseguir un jugador de fútbol o alguien. ¿Qué les vas a decir?", continuó Anamá Ferreira.

Y remarcó: “Acá nosotros conocemos a Wanda y sabemos cómo comenzó todo, ¿entendés? No menosprecio la inteligencia de nadie, pero por ahí la gente pobre va a pensar que va a lograr tener una casa en Milán o que se yo”.

"La gente joven hoy en día tiene una cultura de redes sociales que lo hace cualquiera, sabe qué tiene que subir o no. Pienso que si ella hubiera dicho voy a dar unas clases magistrales de emprendedora, me parece que hubiera sido mejor", concluyó categórica Anamá Ferreira sobre el curso presentado por Wanda Nara.

Cuánto cuesta en dólares el curso que vende Wanda Nara

Wanda Nara lanzó "Academia Wanda", una propuesta de formación para mujeres que quieren emprender y reveló los precios para aquellas interesadas en Argentina y el exterior.

Según contaron en el programa Intrusos (América Tv), el curso ya se encuentra disponible y tiene un valor de "100.000 pesos" para Argentina, mientras que quienes residan en el exterior podrán acceder por "67 dólares".