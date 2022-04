Oscar Parrilli lanzó una feroz chicana al Gobierno en medio de las internas: "Cuando Cristina se fue..."

En este sentido, el senador del sector de cercanía a la vicepresidenta defendió las reformas en el Consejo sin la Corte Suprema aunque consideró que de aprobarse el proyecto del Ejecutivo, se tratará de un "paso", aunque admitió "no es el mejor".

"Es la Ley que ha mandado el Ejecutivo ungido por esta presión de que el 15 de abril se produce el asalto al Consejo de la Magistratura", señaló Parrilli y bromeó con que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, entraría con un tanque a realizar el "asalto".

Parrilli pidió más "política judicial"

La conformación actual del Consejo fue declarada "inconstitucional" por el máximo tribunal en diciembre pasado y ahora, con la iniciativa oficialista, se busca reformar su composición a 17 miembros y dejar afuera a la Corte del organismo encargado de seleccionar y sancionar a los jueces.

El ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dejó entrever que la reforma planteada no lo "satisface" y que la vota porque "no hay más remedio". "Yo realmente creo que debería haber más política no partidaria sino judicial para el nombramiento de los jueces", remarcó y reivindicó la ley sancionada durante la presidencia de Kirchner que preveía que quienes elijan a los jueces y a los jurados sean elegidos por voto popular.

cfk-parillijpg.webp La vicepresidenta, Cristina Kirchner, junto al senador Oscar Parrilli

"Los abogados y los jueces y toda esa corporación no respondieron a las necesidades del pueblo y por eso en todas las provincias estamos buscando los juicios por jurado. Este Senado ha dictado leyes y todavía no se terminó de implementar por decisiones políticas. Entonces resulta que para juzgar a la gente buscamos al pueblo y para designar a los jueces se buscan ellos mismos, es una corporación total y absoluta", cuestionó.

Para darle media sanción al proyecto se necesitan 37 votos, ya que el tema del Consejo de la Magistratura requiere una mayoría especial. Para eso en el Frente de Todos contaban con 35 votos propios, más la misionera Magdalena Solari Quintana (que siempre vota con el oficialismo). Necesitaban sumar a alguno de los senadores "neutrales": podrían ser el rionegrino Alberto Weretilnek, la riojana Clara Vega (que entró por Juntos por el Cambio y armó su propio bloque) y la recientemente independizada Lucila Crexell (Neuquén).