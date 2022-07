Oscar Ruggeri se indignó por el salteño que murió en Bolivia: "No hay que dejarlo pasar"

alejandro benitez salteño.jpg

En la misma línea, no oculto su fastidio y agregó: "A nosotros nos dicen de todo: ustedes están más allá arriba, nos hablan así, son soberbios, nos dicen un montón de cosas cuando nos vamos a jugar afuera. Después nosotros recibimos a todo el mundo, ¿o no?. Van a los hospitales, se atienden todos y traen a los familiares, atienden a todos".

"Pero fíjate este hombre que murió. Eso no hay que dejarlo pasar”, continuó.

Oscar Ruggeri opinó de la reunión Alberto Fernández y Evo Morales

Posteriormente se refirió a la reunión que tuvo el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto a Evo Morales y no perdonó: "Y estos que dicen, disculpas... Evo Morales, ¿Qué disculpas? No, monstruo. ¿Y la familia? Llamá a la familia para pedirle disculpas. Qué cosa de locos, me vuelve locos eso. Después dicen que somos todos iguales, ¿Qué todos? ¿Estás loco vos? Afuera, andá con guita sino no te atienden".

"Este pobre hombre quiso pagar con pesos argentinos y se le rieron. Le dijeron: no, esos no los agarramos. Y no lo atendieron y se murió. Te tienen que atender y después alguien va a pagar. Paguemos nosotros, el gobierno, pero que lo atiendan, ¿Cómo se va a morir un tipo así?", planteó el ex futbolista.

ruggeri1.jpg

Y el discurso siguió: "Veo los noticiero y me agarra una locura. Pero bueno... Ya está, lo quería decir porque lo vi el otro día y me pareció una locura que nos pasen cosas así. Que pasen cosas así cuando nosotros somos muy abiertos como país, muy... Pero bueno, así me imagino que debe ser".

Para finalizar, el panelista de F90 cerró con todo: "Para los que dicen que los argentinos nos llevamos el mundo por delante, pisamos por arriba, los pasamos por arriba. No, porque acá se atiende todo el mundo. Vienen de todos lados y se atienden. Todo el mundo y gratis. Le querían cobrar al hombre, no pudo poner la plata, tenía pesos argentinos, no se los aceptaron y se murió loco. Un tipo joven".