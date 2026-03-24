Moria Casán liquidó a una famosa actriz que la vio en teatro tras un incómodo momento: "Envidiosa y resentida"

"El otro día vino una actriz muy reconocida a vernos a Cuestión de Género, voy a decirlo porque me quedó acá (señalando su garganta). El teatro estaba lleno, localidades agotadas. Al final de la obra yo la mencioné y al rato vino al camarín a saludarme y darnos lecciones como de dirección", comenzó Moria Casán.

Y remarcó muy enojada, sin revelar el nombre de esa actriz: "Me pareció tan desubicada. Me pareció el celo y la invidia. Yo le pregunté ´¿en qué estás trabajando?´ y me contestó que en nada. Entonces le dije ´tendrías que dirigir, se te notan las ganas´".

"Un odio. No voy a decir el nombre. Pero si alguien me hace una crítica, yo lo suelo tomar como algo bueno, pero ella me rompió las pelotas", lanzó picante.

Y siguió explicando por qué le molestó tanto esa actitud: "Me vino a saludar al camarín cuando yo quería estar tranquila después de hacer mi trabajo, darme una ducha y secarme con tranquilidad. Y aparte me empieza a decir todo lo que tengo que hacer en mi obra".

"Si no te gustó, decilo o no vaya a saludar, pero no empezar a decir las cosass que tendría que hacer. Pesada, desubicada, hincha pelot.., mala, envidiosa, resentida", concluyó sin guardarse nada una enojadísima Moria Casán.

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La reacción de Moria Casán tras el despido de Cinthia Fernández de su programa

Moria Casán se refirió a la salida de Cinthia Fernández de su programa La mañana con Moria (El Trece) tras el tenso cruce al aire con María Fernanda Callejón, un episodio que escaló en el nivel normal de discusión.

La conductora habló con Puro Show y dejó en claro que no piensa cuestionar la decisión tomada por parte de la producción del ciclo.

"Me enteré de todos por redes, por supuesto peor estoy desentendida porque estaba descansando. Detox total. Rolón, mi productor, me dijo que eran vacaciones y que me olvidara de todo", expresó firme.

Y evitó entrar en polémicas tras la decisión que se tomó de desvincular a Cinthia Fernández del programa: "No tengo nada que opinar.La decisión de producción y del canal se tomó como corresponde. Como saben ustedes, Fernández se fue del programa pero no voy a decir nada más de eso. El show debe continuar", finalizó.