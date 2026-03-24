Moria Casán liquidó a una famosa actriz que la vio en teatro tras un incómodo momento: "Envidiosa y resentida"

Moria Casán sacó a relucir su lengua karateca y no tuvo piedad con una actriz que la fue a ver al teatro Metropolitan en la obra que protagoniza junto a Jorge Marrale.
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La conductora Moria Casán se refirió al tenso episodio que vivió en el teatro con una actriz que vio la función y luego se acercó a la zona de camarines.
Moria Casán sacó a relucir su lengua karateca y no tuvo piedad con una actriz que la fue a ver al teatro Metropolitan en la obra que protagoniza junto a Jorge Marrale.
La conductora explicó que no le gustó la actitud que tuvo esta famosa al acercarse al camarín después de la función y darle indicaciones de índole dirección teatral.
La One explotó al aire al recordar ese reciente episodio cuando estaba entrevistando a los integrantes de Midachi, Dady Brieva, Miguel del Sel y el Chino Volpato.
"En el ambiente nuestro hay una cosa de celo e hipocresía muy importante", comentó Del Sel, lo que dio pie a que la conductora de La mañana con Moria (El Trece) explique esa situacipon con una famosa actriz que le molestó mucho.
"El otro día vino una actriz muy reconocida a vernos a Cuestión de Género, voy a decirlo porque me quedó acá (señalando su garganta). El teatro estaba lleno, localidades agotadas. Al final de la obra yo la mencioné y al rato vino al camarín a saludarme y darnos lecciones como de dirección", comenzó Moria Casán.
Y remarcó muy enojada, sin revelar el nombre de esa actriz: "Me pareció tan desubicada. Me pareció el celo y la invidia. Yo le pregunté ´¿en qué estás trabajando?´ y me contestó que en nada. Entonces le dije ´tendrías que dirigir, se te notan las ganas´".
"Un odio. No voy a decir el nombre. Pero si alguien me hace una crítica, yo lo suelo tomar como algo bueno, pero ella me rompió las pelotas", lanzó picante.
Y siguió explicando por qué le molestó tanto esa actitud: "Me vino a saludar al camarín cuando yo quería estar tranquila después de hacer mi trabajo, darme una ducha y secarme con tranquilidad. Y aparte me empieza a decir todo lo que tengo que hacer en mi obra".
"Si no te gustó, decilo o no vaya a saludar, pero no empezar a decir las cosass que tendría que hacer. Pesada, desubicada, hincha pelot.., mala, envidiosa, resentida", concluyó sin guardarse nada una enojadísima Moria Casán.
Moria Casán se refirió a la salida de Cinthia Fernández de su programa La mañana con Moria (El Trece) tras el tenso cruce al aire con María Fernanda Callejón, un episodio que escaló en el nivel normal de discusión.
La conductora habló con Puro Show y dejó en claro que no piensa cuestionar la decisión tomada por parte de la producción del ciclo.
"Me enteré de todos por redes, por supuesto peor estoy desentendida porque estaba descansando. Detox total. Rolón, mi productor, me dijo que eran vacaciones y que me olvidara de todo", expresó firme.
Y evitó entrar en polémicas tras la decisión que se tomó de desvincular a Cinthia Fernández del programa: "No tengo nada que opinar.La decisión de producción y del canal se tomó como corresponde. Como saben ustedes, Fernández se fue del programa pero no voy a decir nada más de eso. El show debe continuar", finalizó.