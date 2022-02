Pablo Moyano criticó duramente al Gobierno y amenazó con "reventar" la Plaza de Mayo

En un discurso de alto voltaje contra funcionarios del oficialismo, el sindicalista sostuvo: "Los trabajadores no se agarraron el COVID en un viaje al interior de funcionarios, se lo agarraron laburando, pelándose el orto para que no falte la comida, el combustible y los caudales. Le pedimos al compañero Alberto Fernández que revea la situación y si no el jueves que viene reventamos la Plaza de Mayo hasta que le devuelvan el último centavo a los trabajadores".

Asimismo, advirtió que "si es necesario vamos a hacer un paro nacional para que escuchen nuestro reclamo y le devuelvan la plata descontada injustamente a los trabajadores contagiados por Covid".

Los ministros más apuntados fueron Carla Vizzotti (Salud) y Claudio Moroni (Trabajo), a quienes Moyano les dijo: "¿Ustedes le van a devolver la plata que le descontaron a los trabajadores por haberse contagiado de COVID o sus amigos empresarios de las ART?".

"Es injusto lo que padecen los trabajadores, se pelaron el lomo durante la Pandemia, mientras los Ministros y Empresarios se tomaban sus días de franco por contagios, y ahora le pagan de esta manera, es totalmente injusto finalizar el decreto del COVID", agregó el referente camionero.

El reclamo de Camioneros al Gobierno

Los trabajadores exigen la prórroga del decreto de cobertura de los choferes que se enfermen por parte de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

Pablo Moyano explicó que "el reclamo es justo y legítimo", pero no hubo acuerdo, y explicó que las autoridades deben reconocer de forma extendida a la Covid-19 como enfermedad profesional y proteger a los trabajadores cuando se contagian.

"No es posible que cuando un trabajador contrae la grave enfermedad las empresas realicen descuentos de haberes por esos días, como también es inaceptable que no tengan cobertura de salud por parte de las ART", puntualizó Moyano.

Los camioneros se habían movilizado el jueves último hacia el Ministerio de Trabajo por idéntica demanda, por lo que el titular de esa cartera, Claudio Moroni, aseguró que "el COVID-19 continúa siendo en la Argentina una enfermedad laboral".