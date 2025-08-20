La Cámara de Diputados dejó firme el veto de Milei a las jubilaciones

De esa manera, por el momento, se cumple la información que habían anticipado fuentes parlamentarias a A24.com sobre que "sólo habría dos tercios para habilitar y rechazar el veto en Discapacidad y en el resto de los vetos no". Ahora resta saber si la oposición logra los 2/3 para habilitar el tratamiento de la extensión de la moratoria previsional. En el temario, después siguen la asistencia a Bahía Blanca tras el temporal. Además, tratarán los proyectos de los gobernadores para repartir ATN y una propuesta de Julio Cobos para modificar el huso horario.

Para el Gobierno se trata de una victoria después del rechazo al veto a la emergencia en discapacidad, que fue ratificada con 172 votos afirmativos y 72 en contra.