El menos esperado: revelan quién habría filtrado al tercero en discordia entre Nico Vázquez y Gimena Accardi

Marcela Tauro lanzó una teoría sobre quién podría haber sido el encargado de filtrar la información sobre la supuesta infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez.

20 ago 2025, 21:12
Mientras Gimena Accardi y Nico Vázquez intentan procesar todo lo sucedido en las últimas horas, tras la confesión de la actriz sobre su infidelidad, Marcela Tauro elaboró toda una teoría sobre quién, según ella, habría filtrado el nombre del tercero en discordia a la prensa, información que aún no se había hecho pública.

Como tema central en los programas de espectáculos, la panelista se refirió al caso en Intrusos (América TV) y no dudó en dar su opinión sobre el llamado “Accardigate”: “Para mí fue él”, lanzó Tauro en relación a Nico, explicando que su hipótesis se debía a que el actor había sido señalado durante semanas por el público, comiéndose el hate que no merecía.

Yanina Latorre reveló todos los detalles del divorcio de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi tras la infidelidad

Nico había sido vinculado con Mercedes Oviedo y Dai Fernández, sus compañeras de elenco en Rocky. De inmediato, salió a desmentir los rumores desde la puerta del teatro junto a las actrices. Sin embargo, la reciente separación de Dai de Gonzalo Gerber reavivó los rumores, y nuevamente lo puso en el ojo de la tormenta. De ahí, el posible apuro para que Gimena hablara.

Cómo fue el acuerdo por el que Gimena Accardi y Nico Vázquez hablaron públicamente de su separación e infidelidad

En las últimas horas explotó el escándalo por la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez, quienes habían anunciado a comienzos de julio —a través de sus redes sociales— el final de su relación tras 18 años juntos.

Lo cierto es que, al trascender que el verdadero motivo de la ruptura habría sido una infidelidad de parte de ella, tanto la actriz como el actor salieron rápidamente a dar la cara y aclarar lo sucedido en público.

Gimena Accardi reconoció públicamente que había tenido un desliz con alguien “random” y se responsabilizó por lo ocurrido: “Me hago cargo”, declaró. En paralelo, Nico no pudo ocultar su angustia al enfrentar a la prensa y referirse a la situación.

En Lape Club Social Informativo (América TV), Paula Varela reveló las razones por las que la pareja decidió hablar tan rápido de su separación, en medio de rumores y especulaciones, confirmando la actriz la infidelidad y con quién había sucedido.

"No había función pero se acercó al teatro a hablar, no quisieron dilatarlo tanto y cortar el tema para que no se hable", señaló la periodista en el programa que conduce Sergio Lapegüe.

Luego, subrayó: "Es parte de una estrategia. Lo que deciden es 'no se habla más, hasta acá llegamos', es lo que me dicen. Él sabe quién fue la persona y ella le fue totalmente honesta".

