El menos esperado: revelan quién habría filtrado al tercero en discordia entre Nico Vázquez y Gimena Accardi

Lo cierto es que, al trascender que el verdadero motivo de la ruptura habría sido una infidelidad de parte de ella, tanto la actriz como el actor salieron rápidamente a dar la cara y aclarar lo sucedido en público.

Gimena Accardi reconoció públicamente que había tenido un desliz con alguien “random” y se responsabilizó por lo ocurrido: “Me hago cargo”, declaró. En paralelo, Nico no pudo ocultar su angustia al enfrentar a la prensa y referirse a la situación.

En Lape Club Social Informativo (América TV), Paula Varela reveló las razones por las que la pareja decidió hablar tan rápido de su separación, en medio de rumores y especulaciones, confirmando la actriz la infidelidad y con quién había sucedido.

"No había función pero se acercó al teatro a hablar, no quisieron dilatarlo tanto y cortar el tema para que no se hable", señaló la periodista en el programa que conduce Sergio Lapegüe.

Luego, subrayó: "Es parte de una estrategia. Lo que deciden es 'no se habla más, hasta acá llegamos', es lo que me dicen. Él sabe quién fue la persona y ella le fue totalmente honesta".