Fito Páez y Julia Mengolini habrían vuelto a apostar al amor: todos los detalles

"Desgaste total del vínculo. Decidieron poner una pausa", afirmó el productor. Según precisó, la ruptura no fue repentina, sino la consecuencia de un proceso que se fue dando con el tiempo. "Lo que me cuentan es que la decisión vino de su lado, ella se fue a vivir a Madrid, se fue a probar suerte allá, porque es actriz. La distancia les costó, por eso se separaron", detalló.

La mudanza de Eugenia a España habría sido el punto de inflexión en la relación. Aunque ambos intentaron sostener el vínculo a la distancia, los compromisos profesionales y los cambios personales terminaron por definir el desenlace.

Además, Ochoa reveló que el músico rosarino atraviesa una etapa introspectiva y creativa. En ese marco, escribió un libro de poemas que, según contó, "se le dedicó a sus exparejas: Fabiana Cantilo, Romina Ricci y Cecilia Roth, a ella no".