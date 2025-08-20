A24.com

Fito Páez y Julia Mengolini habrían vuelto a apostar al amor: todos los detalles

En LAM (América TV) dieron a conocer la noticia y sorprendió a todos. Fito Páez y Julia Mengolini ya habían estado en pareja un año, entre 2012 y 2013.

20 ago 2025, 21:45
Fito Páez habría vuelto a apostar al amor de la mano de Julia Mengolini, en medio de su reciente separación de Eugenia Kolodziej. Según confirmó Pepe Ochoa en LAM (América TV), el músico y la periodista habrían retomado el vínculo que los unió hace más de una década.

La primicia salió a la luz en LAM (América TV), donde lo presentaron con uno de los clásicos enigmáticos del programa. "Fito Páez y Julia Mengolini", lanzó el conductor provisorio ante la ausencia de Ángel de Brito. "Me llamó la atención cuando ella fue a verla a la radio", sumó Ochoa.

De inmediato, Yanina Latorre reaccionó con asombro y lanzó: "No sabía que ella estaba separada", dejando entrever que no estaba al tanto de la ruptura previa de la periodista con su pareja anterior.

Los motivos por los que Fito Páez y Eugenia Kolodziej se separaron tras 10 años de relación

Este martes, en LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló una noticia que sacudió al mundo del espectáculo: Fito Páez se separó de Eugenia Kolodziej, con quien compartió la última década de su vida. La pareja, que tenía una diferencia de edad de 30 años, decidió poner fin a la relación tras diez años de convivencia y múltiples proyectos en común.

"Desgaste total del vínculo. Decidieron poner una pausa", afirmó el productor. Según precisó, la ruptura no fue repentina, sino la consecuencia de un proceso que se fue dando con el tiempo. "Lo que me cuentan es que la decisión vino de su lado, ella se fue a vivir a Madrid, se fue a probar suerte allá, porque es actriz. La distancia les costó, por eso se separaron", detalló.

La mudanza de Eugenia a España habría sido el punto de inflexión en la relación. Aunque ambos intentaron sostener el vínculo a la distancia, los compromisos profesionales y los cambios personales terminaron por definir el desenlace.

Además, Ochoa reveló que el músico rosarino atraviesa una etapa introspectiva y creativa. En ese marco, escribió un libro de poemas que, según contó, "se le dedicó a sus exparejas: Fabiana Cantilo, Romina Ricci y Cecilia Roth, a ella no".

