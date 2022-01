Pero durante el lunes Transporte anunció que había hecho el desembolso. Las cámaras plantearon que el dinero no llegó y el paro nocturno sigue por tiempo indeterminado. "Para nosotros esta destrabado, si está trabado no es por nosotros", aclararon desde el ministerio.

Cronología de un conflicto

El lunes por la mañana, el nuevo ministro habló con las cámaras que agrupan al sector y prometió desembolsar el dinero. Había muchas cuestiones que ajustar. Antes Transporte era una subsecretaría y había que arreglar distintos problemas administrativos que se generaron por tener que migrar a ser "ministerio".

Al mediodía D'Onofrio habló con los representantes y les aseguró otra vez que en el transcurso de la tarde estaría hecho el depósito. Así lo anunciaron en un comunicado de prensa:

"Hoy ya le estamos dando una solución a las líneas que empezarán a tener los recursos depositados en sus cuentas", afirmaron.

"Yo asumí el 4 de enero, todos los años se debe renovar el convenio, lo que generalmente se tramita en un mes lo hicimos en seis días, por eso ya se puede empezar a transferir. Todos los años se tiene que firmar una adenda y ya se hizo y está en el Boletín Oficial", explicó D'onofrio.

Las empresas dicen que no recibieron nada

Pero empezaron a correr las horas y en las empresas empezaron a inquietarse. "Hasta el momento no se acreditó un solo peso de la deuda en concepto de subsidio. Por lo tanto la medida adoptada por las cámaras empresarias de la provincia de Bs As, continúa en pie. Hasta las 18 hs hay tiempo para que el dinero se vea impactado en las cuentas de las empresas", avisaron desde las cámaras a A24.com durante la tarde del lunes. De no tener novedades el recorte de servicios nocturnos seguría firme. Fue lo que sucedió.

A24.com consultó con las cámaras y con empresas. Durante la mañana del lunes los montos aún no se habían acreditado. Estaba previsto para este mediodía una reunión entre las cámaras que agrupan al sector para definir cómo seguir.

Por ahora, el paro nocturno de transporte sigue. El ministerio asegura que ya mandó el dinero. Las empresas dicen que no recibieron un peso. En el medio, quedó la gente.