Política
paro
CGT
Transporte

Paro general de la CGT: qué pasa con los colectivos y cómo impacta la medida en los vuelos

Los gremios aeronáuticos confirmaron su participación en la medida de fuerza y la UTA, bajo la conducción de Roberto Fernández, ratificó su acompañamiento tras gestiones durante el fin de semana.

Qué va a pasar con los colectivos y cómo impactará la medida en los vuelos. 

Los gremios aeronáuticos se adhirieron al paro general de 24 horas de la CGT de este jueves. La decisión provocó una fuerte afectación en los vuelos nacionales e internacionales durante la jornada, en un contexto de creciente tensión con el Gobierno por la reforma laboral que ya cuenta con media sanción del Senado.

Hay paro general de la CGT este jueves 19 de febrero contra la reforma laboral

En el caso de los colectivos, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), bajo la conducción de Roberto Fernández, ratificó su acompañamiento tras gestiones directas durante el fin de semana. “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”, expresó el dirigente sindical, lo que a priori que garantiza la interrupción de los servicios de colectivos urbanos y de larga distancia en todo el país.

La UTA mantiene desde hace más de diez años una estrategia independiente frente a la central obrera. El sindicato se caracterizó por tomar distancia incluso en situaciones en las que el resto de la CGT impulsaba paros generales, al priorizar acuerdos con gobiernos de distintos signos políticos. Antes de definir el paro, distintos actores del sector sindical sostienen que la organización acompañará la medida.

Por su parte, el sector aéreo es uno de los más confrontativos desde el inicio de la gestión de Javier Milei, principalmente por el debate sobre cambios en las regulaciones laborales, reclamos salariales y el proceso de desregulación del mercado. Además, los sindicatos rechazan la posible privatización de empresas clave como Aerolíneas Argentinas e Intercargo.

En un comunicado conjunto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) confirmaron su participación en el paro contra la Reforma Laboral.

Nuestra postura ha sido clara, pública y sostenida: siempre nos opusimos a la reforma laboral porque representa un retroceso en derechos, promueve la precarización de las condiciones de trabajo y busca debilitar la negociación colectiva, así como limitar el derecho a huelga”, señalaron los sindicatos.

Además, remarcaron que “en unidad de acción” defenderán las condiciones laborales del sector y el futuro de la aviación argentina. Según indicaron, cada organización comunicará a sus afiliados los detalles de la modalidad de paro y los horarios.

Críticas a la reforma laboral y a las privatizaciones

Desde la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) profundizaron las críticas al Gobierno y sostuvieron que la reforma “solo busca quitar derechos y avasallar a la clase trabajadora”. El gremio también apuntó contra la intención oficial de avanzar con privatizaciones en el sector.

Venimos defendiendo nuestras fuentes de trabajo en todas las empresas aeronáuticas, tanto privadas como estatales, como Aerolíneas Argentinas, Intercargo y Fadea, que el Gobierno busca privatizar, desguazar o cerrar. No lo vamos a permitir”, afirmaron.

En esa línea, convocaron a una movilización al mediodía en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo, en el marco de la jornada de protesta.

Qué pasa con las low cost y los controladores aéreos

Si bien las aerolíneas low cost como JetSmart y Flybondi tienen sindicatos propios, la operación tampoco está garantizada. Esto se debe a que la cadena de servicios vinculados al sector, como el abastecimiento de combustible y asistencia en tierra, podría verse afectada por el paro.

Por su parte, los controladores aéreos nucleados en ATEPSA no podrán adherir formalmente por tratarse de un servicio esencial que requiere aviso previo. Sin embargo, el gremio expresó su apoyo a la protesta y advirtió que la actividad será mínima.

Desde la organización señalaron que la reforma laboral implica pérdida de derechos, mayor precarización y salarios más bajos. También destacaron la necesidad de defender el convenio colectivo, la seguridad operacional y el trabajo digno.

Recomendaciones para pasajeros ante la medida de fuerza

Ante la previsión de cancelaciones y demoras, las autoridades y aerolíneas sugieren a los pasajeros:

  • Consultar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.
  • Revisar las notificaciones oficiales de las compañías aéreas.
  • Seguir la información en los sitios web de los aeropuertos y redes sociales.
  • Evaluar la reprogramación del viaje o cambios sin penalidad, si la empresa lo permite.
