Paro general de la CGT: qué pasa con los colectivos y cómo impacta la medida en los vuelos

En un comunicado conjunto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) confirmaron su participación en el paro contra la Reforma Laboral.

“Nuestra postura ha sido clara, pública y sostenida: siempre nos opusimos a la reforma laboral porque representa un retroceso en derechos, promueve la precarización de las condiciones de trabajo y busca debilitar la negociación colectiva, así como limitar el derecho a huelga”, señalaron los sindicatos.

Además, remarcaron que “en unidad de acción” defenderán las condiciones laborales del sector y el futuro de la aviación argentina. Según indicaron, cada organización comunicará a sus afiliados los detalles de la modalidad de paro y los horarios.

Críticas a la reforma laboral y a las privatizaciones

Desde la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) profundizaron las críticas al Gobierno y sostuvieron que la reforma “solo busca quitar derechos y avasallar a la clase trabajadora”. El gremio también apuntó contra la intención oficial de avanzar con privatizaciones en el sector.

“Venimos defendiendo nuestras fuentes de trabajo en todas las empresas aeronáuticas, tanto privadas como estatales, como Aerolíneas Argentinas, Intercargo y Fadea, que el Gobierno busca privatizar, desguazar o cerrar. No lo vamos a permitir”, afirmaron.

En esa línea, convocaron a una movilización al mediodía en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo, en el marco de la jornada de protesta.

Qué pasa con las low cost y los controladores aéreos

Si bien las aerolíneas low cost como JetSmart y Flybondi tienen sindicatos propios, la operación tampoco está garantizada. Esto se debe a que la cadena de servicios vinculados al sector, como el abastecimiento de combustible y asistencia en tierra, podría verse afectada por el paro.

Por su parte, los controladores aéreos nucleados en ATEPSA no podrán adherir formalmente por tratarse de un servicio esencial que requiere aviso previo. Sin embargo, el gremio expresó su apoyo a la protesta y advirtió que la actividad será mínima.

Desde la organización señalaron que la reforma laboral implica pérdida de derechos, mayor precarización y salarios más bajos. También destacaron la necesidad de defender el convenio colectivo, la seguridad operacional y el trabajo digno.

Recomendaciones para pasajeros ante la medida de fuerza

Ante la previsión de cancelaciones y demoras, las autoridades y aerolíneas sugieren a los pasajeros: