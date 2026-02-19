El "Día Colapinto" en Bahréin: cómo le fue en el primer turno de pruebas

Durante una de sus vueltas rápidas, el argentino protagonizó una breve salida de pista en la curva 10 del trazado. El episodio no pasó a mayores y pudo continuar sin inconvenientes, retomando el plan de trabajo y sumando vueltas valiosas para la escudería. La situación quedó como una anécdota dentro de una mañana productiva.

La estrategia de Alpine para esta última tanda de ensayos es clara: Colapinto absorbe toda la carga del jueves, mientras que Pierre Gasly volverá a subirse al auto en la tercera y última jornada, prevista para el viernes. Así, el equipo distribuye el trabajo en busca de llegar con la mayor cantidad de información posible al inicio del campeonato.

Con la temporada cada vez más cerca, el argentino aprovecha cada giro para afianzarse, mostrar consistencia y seguir dejando señales positivas en un entorno de máxima exigencia. Bahréin continúa, y Colapinto no se baja del Alpine.