Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

El "Día Colapinto" en Bahréin: cómo le fue en el primer turno de pruebas

El argentino completa los dos turnos del jueves en los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Sakhir, acumula rodaje con el A526 y vuelve a ser el único piloto de Alpine en pista.

El Día Colapinto en Bahréin: cómo le fue en el primer turno de pruebas

El segundo día de los últimos test de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin tiene foco argentino. Franco Colapinto salió a pista con el A526 y será el único representante de Alpine durante toda la jornada de este jueves en el Circuito Internacional de Sakhir.

image

Tal como estaba planificado, el piloto argentino se hace cargo de los dos turnos del día —de 4 a 13, hora argentina— con un objetivo claro: acumular kilómetros, seguir evaluando el comportamiento del auto y profundizar el trabajo iniciado el miércoles. En esa primera jornada había finalizado noveno y además registró su vuelta más rápida en lo que va de la pretemporada, una señal positiva dentro del proceso de adaptación y puesta a punto.

Con la sesión matutina completa, Colapinto dio 54 vueltas y marcó un tiempo de 1:35.506. Ese registro lo ubicó séptimo en una tabla provisional que tuvo como líder a Lando Norris, quien estableció 1:33.453 con su McLaren. Más allá de la diferencia con la punta, el rendimiento del argentino confirmó las buenas sensaciones del día anterior y mostró avances del Alpine tras los ajustes realizados por el equipo.

El trabajo de este tipo de ensayos va mucho más allá de una posición en la tabla. En Sakhir, cada salida a pista implica recopilación de datos, evaluación de configuraciones y pruebas aerodinámicas que serán determinantes cuando comience la temporada. En ese contexto, que Colapinto concentre toda la actividad del jueves no es un detalle menor: el equipo deposita en él la responsabilidad de completar el programa previsto para la jornada.

Durante una de sus vueltas rápidas, el argentino protagonizó una breve salida de pista en la curva 10 del trazado. El episodio no pasó a mayores y pudo continuar sin inconvenientes, retomando el plan de trabajo y sumando vueltas valiosas para la escudería. La situación quedó como una anécdota dentro de una mañana productiva.

La estrategia de Alpine para esta última tanda de ensayos es clara: Colapinto absorbe toda la carga del jueves, mientras que Pierre Gasly volverá a subirse al auto en la tercera y última jornada, prevista para el viernes. Así, el equipo distribuye el trabajo en busca de llegar con la mayor cantidad de información posible al inicio del campeonato.

Con la temporada cada vez más cerca, el argentino aprovecha cada giro para afianzarse, mostrar consistencia y seguir dejando señales positivas en un entorno de máxima exigencia. Bahréin continúa, y Colapinto no se baja del Alpine.

