AUH y Tarjeta Alimentar: cómo sumar $ 50.000 más por mes en simples pasos

La nutrición durante el embarazo

El desarrollo saludable en la primera infancia

El acceso a alimentos esenciales

Se trata de un monto mensual que paga ANSES con el objetivo de asegurar la compra de leche y otros productos básicos.

Monto actualizado

Febrero 2026: $48.691

$48.691 Aumento aplicado: 2,85% (movilidad por IPC)

2,85% (movilidad por IPC) Marzo 2026: $50.094

Este incremento lo convierte en uno de los refuerzos más importantes dentro del esquema de asignaciones.

Quiénes cobran los $50.000 extra de ANSES

El pago es automático para:

Titulares de AUH con hijos de hasta 3 años

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE)

No hay que completar formularios ni presentar documentación adicional. Si el niño tiene la edad correspondiente y se cobra la asignación, el dinero se acredita directamente en la cuenta.

AUH + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche: cuánto se puede cobrar en total

Este beneficio genera un efecto directo en el ingreso mensual porque es compatible con la Tarjeta Alimentar.

Para una familia con un hijo menor de 3 años, el esquema queda compuesto por:

AUH mensual

Tarjeta Alimentar

Complemento Leche

Esto permite alcanzar un monto total muy superior al de la AUH sola, con un refuerzo que desde marzo superará los $50.000 por cada hijo en esa franja etaria.

En los casos de dos o más hijos pequeños, el impacto es todavía mayor, ya que el Complemento Leche se paga por cada uno que cumpla con la edad requerida.

Cuándo se cobra el Complemento Leche

El pago del Complemento Leche sigue el mismo calendario que la prestación principal. Esto quiere decir que las titulares no tienen que esperar una fecha extra ni un cronograma diferente: el dinero se deposita el mismo día en que se cobra la AUH o la Asignación por Embarazo, en la misma cuenta y con el mismo medio de cobro.

En el detalle de la liquidación aparece como un concepto diferenciado, por lo que se puede identificar con claridad dentro del recibo mensual. En la práctica, funciona como un ingreso adicional que llega junto con la asignación todos los meses, sin trámites, sin gestiones previas y sin demoras.

Cómo saber si estás cobrando el extra de ANSES

La forma más simple de comprobarlo es ingresar a Mi ANSES y consultar la liquidación del período. Allí se detallan todos los conceptos que componen el pago mensual y el Complemento Leche figura con su nombre dentro del desglose.

Otra opción es revisar el recibo que se descarga desde la web o la app, donde también aparece identificado como: Complemento Leche – Plan de los 1000 Días.

En los casos en los que una persona cumple con los requisitos pero no lo ve reflejado en su cobro, es fundamental controlar que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados, que la edad del niño esté correctamente registrada en el sistema y que la asignación se encuentre activa y sin suspensiones. Estos puntos son clave para que el beneficio se liquide de manera automática.

Por qué este beneficio es uno de los más importantes del sistema

El Complemento Leche se convirtió en uno de los refuerzos más fuertes dentro del esquema de asignaciones por varias razones. En primer lugar, se paga todos los meses, lo que lo transforma en un ingreso estable y previsible para la economía del hogar. Además, no tiene un límite en la cantidad de hijos dentro del rango de edad establecido: se abona por cada niño menor de tres años que cobre la AUH.

A esto se suma que se actualiza por movilidad, por lo que acompaña la inflación y evita quedar desfasado con el paso de los meses. Y, a diferencia de otros programas, es totalmente compatible con el resto de las prestaciones, como la Tarjeta Alimentar o la propia asignación.