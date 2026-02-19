Nicki Nicole sorprendió con un firme comunicado sobre el paro general: "Creo en el derecho de los trabajadores..."

TW Nicki Nicole - paro general

Más tarde, amplió su explicación en sus Instagram Stories y se mostró movilizada por la situación: "Ustedes saben lo importante que es para mí esta fecha en el Colón. Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo y me duele muchísimo tener que postergarla. Pero mañana es un día muy importante para el país. Creo en el derecho de lxs trabajadorxs a expresarse y acompañarse en momentos como este".

Lejos de cerrar el tema ahí, la artista volvió a pronunciarse para agradecer el acompañamiento de su público: "Por eso vamos a reencontrarnos el viernes 20 de febrero, para vivir esa noche como se merece. Gracias por entender, por estar y por acompañarme siempre. Los amo".

Incluso respondió a cuestionamientos en la red social X, donde un usuario puso en duda su determinación. Allí aclaró: "Los trabajadores del Teatro Colón también se adhieren por lo tanto además de que no hay medios de transporte mañana no hay gente trabajando en el teatro!".

En tanto, desde la producción del espectáculo confirmaron que las entradas adquiridas continúan siendo válidas para la nueva fecha sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Asimismo, informaron que quienes no puedan asistir el viernes podrán gestionar la devolución del importe.

En esta presentación especial en el Teatro Colón, Nicki Nicole desplegará su repertorio en versión sinfónica junto a más de 70 músicos bajo la dirección de Nico Sorín, en una propuesta que resignifica sus canciones con un nuevo enfoque sonoro.

Las fotos de Nicki Nicole, Lali Espósito y Wanda Nara a puro baile en la Casita de Bad Bunny

La fiebre por Bad Bunny se hizo sentir con fuerza el último fin de semana en la Argentina. El artista puertorriqueño agotó las entradas para sus tres fechas en el estadio de River Plate —el 13, 14 y 15 de febrero— y convirtió cada noche en una verdadera celebración multitudinaria, con miles de fanáticos coreando sus hits de principio a fin.

Pero el broche de oro llegó en la última presentación, que no solo tuvo música y euforia, sino también un condimento especial: la presencia de varias figuras del espectáculo local que dijeron presente en la famosa “Casita”, el sector del estadio que el cantante suele utilizar para invitar a celebridades del país que visita y hacerlas parte del show durante algunos minutos.

En medio del recital, las cámaras que transmitían en vivo para las pantallas gigantes del estadio apuntaron hacia el interior de ese exclusivo espacio. Allí se pudo ver a Wanda Nara, Lali Espósito y Nicki Nicole disfrutando a puro baile, cantando cada tema y divirtiéndose sin filtro. La reacción del público no tardó en llegar: los gritos y aplausos estallaron apenas sus rostros aparecieron en escena.

Recién aterrizada en Buenos Aires tras su explosivo paso por el Cosquín Rock, Lali Espósito no quiso perderse el cierre de la gira argentina de Bad Bunny y se acercó al estadio en Núñez para vivir la experiencia desde adentro. La cantante compartió ese espacio con Wanda Nara, Nicki Nicole, Luck Ra y Tiago PZK, en una postal que reunió a varias de las figuras más convocantes del momento.

Por su parte, Wanda Nara, actual conductora de MasterChef Celebrity, mostró en sus redes sociales parte de lo que fue la noche. La mediática publicó imágenes del encuentro junto al resto de los famosos, entre risas, brindis y complicidad. En una de las historias, acompañando una foto grupal donde se la veía junto a Lali Espósito y los demás invitados, escribió con humor: "Toy re en pedo", dejando en claro el clima distendido y festivo que se vivió en la Casita durante el recital.

Así, entre música, estrellas y momentos virales, el paso de Bad Bunny por River dejó mucho más que canciones: regaló una noche cargada de glamour, complicidad y furor absoluto.