Dramática advertencia Patricia Bullrich: dice que Maduro podría secuestrar a jugadores de fútbol en el sub20

En ese sentido, señaló que aún "no sabemos qué pasará ahora después del 10, quizás tengamos un gobierno democrático", en caso de que asuma el opositor González Urrutia.

En caso de que Nicolás Maduro continúe en el poder, cuestionó: "¿Se puede hacer allí un evento de fútbol? Habrá que cambiar la sede y la Conmebol lo tendrá que pensar".

"Argentina no va a mandar chicos que los pueden secuestrar, ¿qué diferencia puede haber entre un jugador de fútbol, que es una pieza muy importante, y un gendarme? Los pueden acusar de cualquier cosa”, expresó.

Qué pasará en Venezuela el próximo viernes

Consultada sober la situación en Venezuela, Bullrich expresó sobre el gobierno de Maduro: "Lo que vemos es que hay un choque frontal entre un régimen dictatorial que se quiere quedar y no aceptó el resultado electoral y nunca pudo mostrar los números porque eran falsos y un gobierno que va quedando solo en la represión como único recurso".

Por eso, consideró que “están en la última etapa de un régimen de terror. El secuestro del yerno de Edmundo es gravísimo, al igual querer involucrar a nuestro gendarme en un intento de asesinato de la vicepresidenta. No tiene más que una justificación de una dictadura que quiere mantener el poder y un pueblo que quiere que se lo reconozca”.

Y señaló que en caso de que el día de la asunción, Edmundo González Urrutia no sea nombrado presidente, "habrá que buscar una salida más heterodoxa. No nos vamos a quedar quietos y tenemos planes, pero no lo vamos a hacer público".

El caso del gendarme Nahuel Gallo

“Están sembrando el terror en todos los estamentos de la sociedad y están tomando de rehenes a extranjeros”, advirtió sobre el gobierno actual de Venezuela, y dijo que “esperamos que gane la democracia en contra de la dictadura”.

Sobre el caso del gendarme argentino, aclaró: “Lamentablemente pasó por un trámite burocrático y cuando alguien viaja al exterior hay que presentar una serie de papeles. No tuvieron la mirada geopolítica de que a Venezuela no se podía ir. Esto nos ha llevado a pensar un protocolo para que tengan claro cuáles son los países donde un miembro de la fuerza de seguridad o hasta un argentino corre riesgo”.

Sobre las negociaciones para que el gendarme argentino Nahuel Gallo regrese al país, Bullrich explicó: “En este momento en el que el foco está puesto en si asume el nuevo gobierno no asume, el régimen no va a ceder absolutamente en nada”.