Patricia Bullrich apuró al Gobierno: "¿Cuánto más van a tardar en firmar con el FMI?"

Además, señaló que ahora quieren saber "qué está firmando la Argentina". "Y planteamos que el Gobierno tenga responsabilidad, no la irresponsabilidad de Máximo Kirchner de decir 'esta no me gusta, me borro'".

Embed

"Nosotros generamos una deuda, pagamos otra deuda. Ahora, este Gobierno generó una deuda más grande. Si este acuerdo se hubiera hecho al principio del gobierno, vos vas postergando los pagos y la Argentina hubiera pagado 5 mil millones de dólares menos", explicó la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

En ese contexto, apuró al Gobierno y soltó: "¿Cuánto más van a tardar en firmar?".

La lucha por la presidencia en Juntos por el Cambio

Consultada por las aspiraciones que varios dirigentes de Juntos por el Cambio mantienen para ser candidatos a presidente en 2023, Bullrich respondió que, según lo acordado en la reunión de este jueves, el objetivo por el momento es "afianzar la coalición" y que "nadie hable del 2023".

"Lo que dijimos es que durante este año, afianzamiento de la coalición y nadie habla del 2023. Así que veremos cuántos candidatos tenemos, pero eso habla bien de nuestra fuerza, porque tenemos muchas personas con una fuerte adhesión popular para pensar en ser candidatos a presidentes", afirmó.