Patricia Bullrich aseguró que el oficialismo busca polarizar con Milei "para intentar sacar de escena a los verdaderos opositores"

En la misma línea, remarcó: "Es una persona que esta muy sola, que no tiene equipos, ni gobernadores, ni diputados capaces de asentar un gobierno, por eso es puesto en ese lugar porque el peronismo siempre percibe que algo débil les permite volver rápidamente al poder".

"Es una centralidad construida fundamentalmente para intentar sacar de escena a quienes somos los verdaderos opositores al gobierno", explicó en referencia al espacio que lidera y completó: "Ha sido una táctica del kirchnerismo siempre, meterse en los partidos".

Para la exministra de Seguridad, Milei "está en un proceso de fascinación con sectores del peronismo", a los que calificó como "vivos", en una clara alusión al nuevo vínculo del fundador de La Libertad Avanza con el sindicalista Luis Barrionuevo (gastronómico), quien se acercó para trabajar de conjunto en la campaña.

"El tema de la casta, si tu secretario del trabajo y el que te maneje las obras sociales será Barrionuevo la casta la tenes adentro", puntualizó.

Bullrich sobre un posible pacto entre Milei y Massa

Ante los trascendidos que refieren a un pacto político Milei - Massa luego de la media sanción de la reforma del Impuesto a las Ganancias en la Cámara de Diputados, Bullrich expresó: "Me parece más una ingenuidad que un pacto hecho a la sombra".

"Conozco mucho la historia del kirchnerismo para entender que siempre ha actuado de la misma manera, cuando ve que hay algo que le puede competir, lo compra, se le mete adentro y le ofrece lo que no tiene".

Por otro lado, la exfuncionaria cuestionó también las intenciones del oficialismo de modificar el Impuesto a las Ganancias y cargó contra el bloque de diputados libertarios: "Si queres bajar un impuesto tenes que bajar gastos. Estamos pagando de una manera brutal el impuesto inflacionario porque el nivel de aceleración de la inflación es muy preocupante".

"En este caso, hubo un acompañamiento de Milei a bajar impuestos sin una contrapartida que es la base de un presupuesto. Si hay o no hay un pacto, no lo miraría por ahí sino por la falta de compromiso con la gente. De no hablar con la verdad de lo que significa bajar un impuesto sin reducir el gasto", contrapuso.

Por último, Bullrich postuló la necesidad de instalar un sistema bimonetario y la eliminación del cepo. Además, le reclamó al Gobierno que deben "tomar decisiones respecto a qué van a hacer con los gastos". "Deben volver para atrás con los nombramientos que hicieron en los últimos dos años, dejar de hacer contratos que generan gasto y ser prudentes", concluyó.