Al llegar, un grupo de vecinas se encontraban allí para impedir que la exministra de Seguridad caminara libremente por el barrio Emerenciano Sena. “Hasta ahí no más”, lanzó una vecina. “Yo soy libre para estar en mi patria como quiera”, le contestó Bullrich.

Embed Patricia Bullrich fue al barrio Emerenciano Sena y se cruzó con militantes: "Mándese a mudar de acá"

En ese marco, las militantes insistieron que no podía estar en ese barrio. “Usted no es la dueña de este barrio. Yo me quiero sacar una foto acá, para denunciar al asesino Emerenciano Sena”, sostuvo Bullrich. A lo que le respondieron: “Usted también es una asesina. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Asesina, vaya a sacarse fotos con quienes la votaron”.

La candidata añadió: “Ustedes se creen los dueños de la Argentina”. Y las mujeres le respondieron: “No, somos los dueños de este barrio”.

El tweet de Patricia Bullrich

La candidata presidencial utilizó su cuenta de la red social X, donde expresó: "CON NOSOTROS SE TERMINAN LAS ORGANIZACIONES PARAESTATALES MAFIOSAS".

Y agregó, en la misma línea: "En Resistencia vinimos al barrio Emerenciano Sena, lugar en donde desapareció Cecilia. Un emblema de la corrupción y mafia K, utilizado para formar un Estado paralelo como el de Milagro Sala. En la Argentina ordenada no va a haber lugar para los extorsionadores y piqueteros. #EsAhora. Y es para siempre".