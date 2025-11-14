Bullrich tras el encuentro con Villarruel en el Senado: "Se mostró totalmente dispuesta a colaborar"

"En lo que viene, haré todo lo necesario para que avance la agenda que los argentinos votaron y para que el cambio que eligieron siga firme en su camino", prometió.

Qué dijo Victoria Villarruel

La vicepresidenta insistió en que su tarea es preservar el funcionamiento institucional y mantener un clima de trabajo entre oficialismo y oposición. “Siempre trabajé para que primara el acuerdo para que las normas que se promulgan vengan de tener una relación cordial, de hablar, más allá de que estés en las antípodas ideológicas”, señaló en una conferencia de prensa. Consultada sobre si se sentía en el mismo lugar que Bullrich, respondió que su rol es estrictamente institucional.

Aseguró que, como Presidenta del Senado, mantiene "siempre las puertas de mi despacho y mi tiempo está disponible para todos ellos y para los trabajadores de la Casa" y agregó que “mi función en el Senado es que se consigan las leyes que el Ejecutivo quiere enviar pero que se haga en un clima de acuerdo político”, agregó".

Villarruel pidió además “descontracturar” la interpretación del encuentro y sostuvo que las expectativas se deben al cambio de composición que tendrá la Cámara alta. Dijo que ambas conversaron y se pusieron de acuerdo sobre el trabajo futuro.

Sobre las afirmaciones de Bullrich acerca del pedido de colaboración, la vicepresidenta buscó quitar dramatismo y afirmó que las toma simplemente como “declaraciones”, porque prefiere desenvolverse en un ambiente donde todos se sientan "cómodos". “No es mi función discutir la legitimidad, fueron elegidos por el pueblo argentino, sea Patricia Bullrich u otro”, expresó.

Villarruel cerró su mensaje con una definición política. Aseguró que hablaba “como Presidenta del Senado” y, frente a la pregunta sobre si se siente parte del Gobierno, dejó una frase final: “Soy la Vicepresidenta de la Nación, yo también fui votada”.

La reunión de bloque que encabezó Patricia Bullrich

Bullrich mantuvo una reunión el pasado miércoles con el bloque de La Libertad Avanza (LLA) del Senado con el fin de prepararse para las reformas que el Gobierno impulsa y para fortalece el "diálogo constructivo con todos los espacios".

"Estamos preparándonos para las reformas y fortaleciendo el diálogo constructivo con todos los espacios que quieren una Argentina que no pare de crecer", publicó en sus redes sociales para acompañar la foto del encuentro.