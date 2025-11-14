Bullrich tras el encuentro con Villarruel en el Senado: "Se mostró totalmente dispuesta a colaborar"
La ministra de Seguridad y senadora electa mantuvo una reunión con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y aseguró que la titular del Senado mostró “total disposición” para acompañar la agenda oficialista en la Cámara alta. Villarruel también se pronunció.
La vicepresidenta brindó después declaraciones a la prensa sobre el encuentro mantenido. (Foto: archivo)
La ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, destacó esta tarde que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, " se mostró totalmente dispuesta a colaborar dentro de su rol institucional" con la agenda que el Gobierno nacional busca impulsar en la Cámara alta a partir del recambio de bancas que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre, donde La Libertad Avanza (LLA) pasará de 7 a 20 senadores.
Bullrich mantuvo un encuentro con la presidenta del Senado en su despacho, al cual ingresó pasadas las 12. Casi tres horas después, la titular de la cartera de Seguridad destacó en su redes sociales que en la reunión con Villarruel hablaron de la "necesidad de encarar un trabajo institucional serio para que la agenda del Gobierno tenga un espacio claro en el Senado".
La senadora electa que se dirigió al Congreso para completar los trámites previos a que la Comisión de Asuntos Constitucionales trate los diplomas de cada uno de los legisladores elegidos en los comicios del pasado 26 de octubre. Sobre la conformación del nuevo Senado, en la que será la presidenta del bloque de LLA, Bullrich expresó: "Nuestro bloque pasa de 7 a 20 senadores y debemos construir una mayoría sólida y ordenada para que los proyectos que necesita el Presidente puedan ser tratados y votados".
Bullrich destacó que la "vicepresidente se mostró totalmente dispuesta a colaborar dentro de su rol institucional" y remarcó lo "importante" de "distinguir la construcción de una mayoría". Esa tarea se la atribuyó tanto a su rol como jefa de bloque como a la función de la Presidenta del Senado que, dijo, "debe garantizar el orden parlamentario y el buen funcionamiento de la Cámara".
"En lo que viene, haré todo lo necesario para que avance la agenda que los argentinos votaron y para que el cambio que eligieron siga firme en su camino", prometió.
Qué dijo Victoria Villarruel
La vicepresidenta insistió en que su tarea es preservar el funcionamiento institucional y mantener un clima de trabajo entre oficialismo y oposición. “Siempre trabajé para que primara el acuerdo para que las normas que se promulgan vengan de tener una relación cordial, de hablar, más allá de que estés en las antípodas ideológicas”, señaló en una conferencia de prensa. Consultada sobre si se sentía en el mismo lugar que Bullrich, respondió que su rol es estrictamente institucional.
Aseguró que, como Presidenta del Senado, mantiene "siempre las puertas de mi despacho y mi tiempo está disponible para todos ellos y para los trabajadores de la Casa" y agregó que “mi función en el Senado es que se consigan las leyes que el Ejecutivo quiere enviar pero que se haga en un clima de acuerdo político”, agregó".
Villarruel pidió además “descontracturar” la interpretación del encuentro y sostuvo que las expectativas se deben al cambio de composición que tendrá la Cámara alta. Dijo que ambas conversaron y se pusieron de acuerdo sobre el trabajo futuro.
Sobre las afirmaciones de Bullrich acerca del pedido de colaboración, la vicepresidenta buscó quitar dramatismo y afirmó que las toma simplemente como “declaraciones”, porque prefiere desenvolverse en un ambiente donde todos se sientan "cómodos". “No es mi función discutir la legitimidad, fueron elegidos por el pueblo argentino, sea Patricia Bullrich u otro”, expresó.
Villarruel cerró su mensaje con una definición política. Aseguró que hablaba “como Presidenta del Senado” y, frente a la pregunta sobre si se siente parte del Gobierno, dejó una frase final: “Soy la Vicepresidenta de la Nación, yo también fui votada”.
La reunión de bloque que encabezó Patricia Bullrich
Bullrich mantuvo una reunión el pasado miércoles con el bloque de La Libertad Avanza (LLA) del Senado con el fin de prepararse para las reformas que el Gobierno impulsa y para fortalece el "diálogo constructivo con todos los espacios".
"Estamos preparándonos para las reformas y fortaleciendo el diálogo constructivo con todos los espacios que quieren una Argentina que no pare de crecer", publicó en sus redes sociales para acompañar la foto del encuentro.